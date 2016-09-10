City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Stasera causa maltempo il Concerto Orchestra Brio Barocco si svolgerà nella chiesa degli Ottimati

Il concerto dell'orchestra da camera cambia sede ma non orario: musiche di Corelli, Vivaldi e Bach nella chiesa di piazza Castello

10 Settembre 2016 - 10:43 | di Vincenzo Comi

La chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria, sede della presentazione del libro di Ida Nucera

Il Museo diocesano comunica che il previsto Concerto dell’Orchestra da camera Brio Barocco causa maltempo si svolgerà regolarmente alle h 21 non nel Cortile dell’Arcivescovado, ma nella chiesa degli Ottimati a piazza Castello.

Promosso con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, il Concerto vedrà esibirsi l’ensemble di archi, fiati e clavicembalo in un programma con musiche di Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach.

L’Orchestra da camera Brio Barocco si forma nel 2010 per iniziativa del violinista Fulvio Puccinelli e di alcune Prime Parti dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina ed è formata da professionisti in buon parte reggini e messinesi, pur avvalendosi anche di strumentisti di altre regioni italiane e  di Paesi Europei.

L’evento rinnova per il quinto anno consecutivo la proposta di Concerti a cura del Museo diocesano, nelle festività mariane, affidati a musicisti di pregio residenti in Calabria, ma avvezzi ad attività concertistica in tutta Italia: in particolare, negli anni scorsi il Corona Chorus, i giovani musicisti dell’Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro Comunale Cilea e l’Irish String Quartet, ensemble di musiche irlandesi.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Festa della MadonnaMuseo DiocesanoReggio Calabria Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?