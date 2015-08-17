Stasera il Cis presenta il libro ‘Cinematografia organizzata’

Lunedì 17 agosto 2015, alle ore 21.00, nel suggestivo spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per la prima volta nella città dello Stretto, presenta il libro “Cinematografia organizzata” – La mafia tra cinema, fiction e realtà di Francesca Romana Massaro, Ensemble 2015. Relazionerà il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza, segretariato generale del Presidente della Repubblica. Sul rapporto cinema e società interverrà il giornalista Fernando Rizzo, già componente di Giuria del leoncino d’oro di Venezia. Seguirà l’intervento del prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del CIS. Sarà presente Francesca Romana Massaro, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice, autrice anche di un saggio dal titolo “Il cinema come nessuno ve l’ha mai raccontato” (Ed. Emmebi, 2011). Con “Cinematografia organizzata” Francesca Romana Massaro ci spiega, con dovizia di particolari, i come e i perché della mafia, vederla da vicino, capire per quale motivo, ad un certo punto questa riuscisse ad influenzare l’andamento stesso di un set cinematografico, imponendo divieti, regole da rispettare, figure da idolatrare. Nel saggio, ampio spazio è dedicato alla figura della donna in un ambiente considerato, per lungo tempo, solo maschile. Ed è cosi che ci troviamo davanti alla moglie del boss, ma anche a donne capaci loro stesse di diventare donna di mafia. A corredare il lavoro della Massaro troviamo un’ampia sezione documentaria e una lunga lista di interviste e testimonianze.