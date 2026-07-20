Statale 106, Occhiuto: ‘Finalmente si parte. Ora servono altre risorse’

“È uno step importante perché fino ad ora non ci stava uno straccio di progettazione. Adesso dovranno essere sottoposte alle comunità locali ma è positivo perché finalmente si parte”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, partecipando stamani all’avvio del dibattitto pubblico sulla realizzazione del nuovo tracciato della statale 106 da Catanzaro a Reggio Calabria al quale ha partecipato in videocollegamento il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Occhiuto: «Adesso si producono i primi fatti»

“Per tanti – ha detto – sono state solo parole, parole, parole. Adesso si producono i primi fatti. Sono convinto che nei prossimi anni le risorse andranno dove i livelli di progettazione saranno più maturi.

Avviare dunque il dibattito pubblico e concluderlo nei tempi giusti, avanzare nel livello di progettazione significa avere più possibilità di reperire risorse. È questo uno degli obiettivi che vorrei darmi in questa legislatura: concludere questo step e trovare le risorse per aggiungere ai tre miliardi e 800 milioni, altre risorse importanti per fare una strada che non deve più chiamarsi la strada della morte”.