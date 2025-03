L’Organizzazione ‘Basta Vittime sulla SS106’: ‘Ennesima tragedia, azioni concrete subito’

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica oggi ai cittadini calabresi due notizie tragiche, che purtroppo non fanno altro che confermare la gravità della situazione riguardante la Statale 106, una delle arterie stradali più pericolose d’Italia.

La prima riguarda l’ennesimo, tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nel comune di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria . Una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita. La vittima si chiamava Giuseppe Foti, 70 anni, residente a Masella. Giuseppe era un uomo di famiglia, che ogni sabato partecipava alla Santa Messa con la moglie, un lavoratore instancabile e devoto. La comunità di Masella è sotto shock, e il Parroco Don Giovanni Zampaglione, da sempre vicino alla nostra organizzazione, ha dichiarato:

«La perdita di Giuseppe è un dolore che ci tocca tutti. Speriamo che presto non ci siano più vittime sulla Statale 106».

Con questo ennesimo lutto, sale a sette il numero delle vittime sulla Statale 106 nel 2025, un dato inaccettabile e insostenibile.

La seconda notizia riguarda il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) che ieri si è riunito ed ha approvato un finanziamento di 66.278.096,80 euro per il raddoppio della carreggiata della SS.690 “AVEZZANO-SORA”, un intervento che riguarda un tratto della Statale situato in Abruzzo, già ultimato nel 2019. Al contrario, l’annuncio di una disponibilità di 3,8 miliardi di euro per la Statale 106, comunicato solo una settimana fa al Ministero delle Infrastrutture, non ha portato a nessuna azione concreta. Senza risorse effettive, è impossibile avviare i cantieri per la realizzazione di una nuova, moderna e sicura Statale 106, che da anni rappresenta una vera e propria “strada della morte”.

Il Presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, Leonardo Caligiuri, ha commentato:

«Siamo stanchi di comunicati stampa e promesse. È ora che il Governo smetta di parlare e inizi a fare. Chiediamo che vengano stanziate risorse concrete per la sicurezza della Statale 106, altrimenti continueremo a contare le vittime. La nostra pazienza è finita, vogliamo fatti, non parole».

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” rinnova il suo appello al Governo affinché la Statale 106 venga finalmente messa in sicurezza con urgenti e concreti interventi, in modo da fermare l’emorragia di vite che continua a segnare questa tragica strada.