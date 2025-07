Stati Generali del Sud a Reggio, Cannizzaro: ‘Grazie a FI il Meridione rialza la testa’

A Reggio Calabria, dall’1 al 3 agosto, prenderanno parte alla fase conclusiva degli Stati Generali del Sud, ministri, parlamentari, dirigenti nazionali e delegazioni da tutta Italia. Questa mattina si è tenuta la presentazione , presso la sede del partito di Forza Italia a Roma, della tappa conclusiva degli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia.

Alla conferenza stampa, presieduta dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, hanno partecipato i capigruppo azzurri di Senato e Camera, rispettivamente Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e Francesco Cannizzaro vice capogruppo alla Camera e responsabile nazionale del dipartimento Sud.

“Ringrazio il nostro leader segretario nazionale Antonio Tajani per l’input che ha voluto dare al dipartimento che guido ormai da qualche tempo ponendo al centro dell’attenzione la questione meridionale che riteniamo sia sempre più attuale – ha spiegato l’on. Cannizzaro – Sarà un evento nazionale vista la partecipazione numerosissima dei colleghi parlamentari. Oltre 50 i sottosegretari con i cinque ministri presenti alla tre giorni con i quadri dirigenti che verranno da tutto il paese. In questi mesi abbiamo ascoltato le istanze provenienti da tutte le regione. Nella tappa conclusiva andremo a raccogliere tutte le iniziative svolte e l’obiettivo è quello di redigere un documento finale sulla questione meridionale. Oggi il Sud, grazie alle iniziative di questo Governo, sta rialzando la testa e riesce ad avere un ruolo senza precedenti negli ultimi 20 anni”.

“Le radici del Sud, la forza dell’Italia” è il titolo scelto per questo percorso nazionale, inedito e itinerante, che ha attraversato tutte le regioni del Mezzogiorno con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sui territori, raccogliere istanze locali e trasformarle in proposte concrete da portare all’attenzione del Governo.

“Il Sud è molto attenzionato dal nostro partito – continua Cannizzaro – Sono molto contento dell’attività svolta in questi mesi e anche per il programma che siamo riusciti a mettere in atto tutti insieme. Dal primo agosto al tre a Reggio Calabria si terranno 13 panel in cui interverranno ministri, sindaci, amministratori e associazioni di categoria, Università e sindacati. I temi? Parleremo di sanità, giustizia, impresa, formazione, tasse, turismo, trasporti, università e infrastrutture ma anche legalità, sport ed enti locali. E saremo lì insieme dove si costruirà il Ponte sullo Stretto di Messina”.