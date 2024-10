Reggio, una stele per ricordare le vittime del Covid

Con il ritorno alla normalità, sono ripartiti anche i cantieri. A Reggio Calabria i lavori già in atto, prima dell’arrivo del Coronavirus, non erano di certo pochi e, con il passare dei mesi, i progetti si sono moltiplicati e accumulati. È stato lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà ad avvisare i cittadini che, nei prossimi giorni, vedranno comparire nuovi cantieri e, allo stesso tempo, vedranno scomparirne altri grazie al termine dei lavori.

Durante la diretta serale, di ieri, il primo cittadino ha illustrato quelle che sono le opere pubbliche attualmente in corso e quella che presto vedranno la luce.

Cestini Corso Garibaldi

In molti hanno segnalato l’assenza di cestini sparsi per la città. Rimossi, probabilmente, per l’inciviltà di chi vi gettava dentro l’immondizia di casa, presto torneranno ad essere installati. Ad affermarlo è proprio il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ben compreso la loro necessità.

L’installazione in centro, in particolare sul Corso Garibaldi, è un primo passo. Molte zone di Reggio Calabria ne sono completamente sprovviste. Un disagio per chi porta a spasso il proprio cane e non sa dove gettare i bisogni una volta raccolti, ma anche per chi non vorrebbe buttare la sigaretta a terra o qualsiasi altro genere di rifiuti.

Via Zender

A molti non dirà nulla, perchè effettivamente non è ancora ‘pronta’.

“Si tratta del collegamento tra il viale Calabria e la via Padova – spiega Falcomatà. Questo nuovo tratto di strada servirà a decongestionare il traffico della zona sud della nostra città”.

Viale Europa e la stele dedicata alle vittime del Covid-19

“Continuano i lavori sul viale europa, mi scuso per il ritardo – afferma il primo cittadino. Mi rendo conto che siamo andati ben oltre i tempi previsti ma, queste cose non dipendono solo dalla volontà dell’amministrazione. Dietro c’è una macchina burocratica che non può essere bypassata. Capisco anche che i lavori non sempre avvengono ad orari consoni. Ciò che stiamo facendo serve alla comunità a ridare decoro e sicurezza ad una delle arterie principali della città. La prima parte dei lavori è già stata consegnata. Lo spartitraffico e l’asfalto sono stati terminati nel tratto compreso tra le due rotonde. Adesso si procederà con il secondo tratto ed anche con una nuova illuminazione”.

Il sindaco annuncia anche una novità:

“Abbiamo pensato di dedicare una stele a tutte le vittime del coronavirus. L’amministrazione ha pensato di installarla presso la rotonda del ponte di Sant’Anna. Quanto accaduto in questi mesi non può essere dimenticato, deve rimanere scolpito nelle nostre menti”.

Via Tripepi

“Nei prossimi giorni vedrete un nuovo cantiere aperto. Abbiamo consegnato i lavori del prolungamento della via Tripepi. Questi ultimi serviranno ad avere un accesso agevolato all’università Mediterranea”.

Scuola San Sperato