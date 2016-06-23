Stella Marina, a luglio le selezioni per entrare nella casa del Grande Fratello 15

Le selezioni per entrare a far parte della casa più famosa d’Italia, unica tappa in Calabria, si terranno presso il Lido ‘Stella Marina’ di Parco Pentimele, il 12 luglio. Già a partire dalle 12, sarà possibile prenotarsi direttamente in loco. Reggio Calabria dunque protagonista e meta obbligatoria per tutti gli aspiranti ‘inquilini’ della casa del Gf. Le selezioni si potrarranno per tutta la giornata, chiunque avrà la possibilità di dialogare con gli incaricati della casa di produzione ‘Endemol’.

Rebecca De Pasquale, una dei partecipanti al Gf14, sarà ospite di Stella Marina il 12 luglio. Racconterà la propria esperienza nella casa, i segreti e i ‘trucchi’ per riuscire a colpire gli autori del programma già dal primo colloquio. Nel pomeriggio un aperitivo in spiaggia, accompagnato dalle note di un dj, sarà l’occasione ideale per intrattenersi in attesa del provino con gli autori del ‘Grande Fratello’.

Già numerose le richieste pervenute alla direzione della Stella Marina, come confermato da Dario Caponera, con la sua famiglia proprietario della struttura: “Ci hanno contattato da tutta la Calabria e anche dalla Sicilia, non possiamo che dirci soddisfatti per le richieste arrivateci sino a oggi. Per ‘Stella Marina’ è un’occasione unica quella di poter abbinare il proprio nome ad un programma cosi seguito dai giovani e a Mediaset in generale”.

Nessun ‘dress-code’ in occasione dell’appuntamento in spiaggia, solo un consiglio da parte della direzione. Trattandosi di una selezione che si terrà in piena estate e di giorno, meglio puntare su un abbigliamento meno formale possibile.