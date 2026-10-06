Cadi Futura, parla il presidente Mallamaci: ‘Radici e reazione per ripartire’

Un punto in quattro partite. La voglia di non mollare e rialzarsi. Da casa Cadi Antincendi, ci mette la faccia, il Presidente Nino Mallamaci. Il campionato di A2 Elite è lunghissimo. Tocca lavorare sodo e provare a sovvertire un andamento che, in questo momento non sorride.

Un solo punto in quattro partite e la beffa finale contro la Lazio. Come state?

“Chiaramente un punto in quattro giornate non è quello che ci aspettavamo, ma la classifica oggi conta poco. Siamo partiti con quattro gare difficilissime, contro squadre che sono costruite per vincere, La nostra squadra ha dato segnali importanti. il pareggio, dopo avere recuperato gli squalificati delle prime due giornate ,nel derby con il Cosenza capolista e venerdì contro la Lazio si sono viste due prestazioni di alto livello. L’ultima persa solo a 64 secondi dalla fine per un episodio. Fa male perché non lo meritavamo, ma la strada intrapresa è quella giusta. Nessun processo, solo lavoro e serenità”.

Quanto conta in questo momento avere un gruppo con radici forti ?

“Conta tantissimo, è il nostro valore aggiunto. La Futura è una squadra e non è una società di passaggio . Abbiamo dentro giocatori che sentono la maglia gialloblu, penso a Parisi che venerdì ha fatto miracoli, a Cividini, a Scopelliti, a Honorio che con quel gol al volo contro la Lazio ha dimostrato ancora una volta che campione è. Nei momenti difficili le radici fanno la differenza: ti danno quel qualcosa in più per non mollare mai e il nostro pubblico lo percepisce. Certo la partenza di Falcone e l’assenza di Minnella rappresentano un handicap che stiamo lavorando per colmare”.

Sabato c’è la trasferta di Messina, che partita potrebbe essere?

“Mi aspetto una partita molto difficile, contro una squadra che si è appena sbloccata vincendo 5-2 a Campo Ligure e che quindi arriva con entusiasmo e morale alto. Come tutte le gare di questo girone B di A2 Élite, sarà una partita di grande intensità e decisa dagli episodi, lo abbiamo visto anche venerdì con la Lazio.

Per noi è una partita importante, un passaggio importante. Abbiamo bisogno di dare continuità alle buone prestazioni viste con Cosenza e Lazio e di trasformarle finalmente in punti. Andiamo a Messina con grande rispetto, ma con l’obiettivo chiaro di fare la nostra gara e di tornare a casa con un risultato positivo per muovere la classifica”.