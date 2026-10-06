Ospedale della Piana, approvato il progetto esecutivo di fase 1. Mattiani: ‘I lavori riprenderanno subito’

E’ stato approvato il progetto esecutivo di fase 1 del Nuovo Ospedale della Piana. Una notizia importantissima che viene resa nota dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, sin dal Suo insediamento in Consigli Regionale impegnato e attento all’iter di costruzione dell’infrastruttura sanitaria, attesa da oltre venti anni dai cittadini della Piana:

“Con l’approvazione del nuovo progetto di fase siamo giunti ad un momento determinante dell’iter di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, che ci consentirà di procedere con speditezza con la realizzazione dell’opera. Tante le difficoltà incontrate, tanti i problemi affrontati e risolti, ma la cosa importante è che il Nuovo Ospedale della Piana sia entrato in una fase esecutiva importante.

Mattiani: “Problemi definitivamente superati”

La sospensione dei lavori nel periodo estivo è stata determinata proprio per consentire di approfondire aspetti tecnici progettuali ed esecutivi fondamentali riguardanti lo scavo e le fondazioni. Problemi che adesso sono stati definitivamente superati. Cadono, così, tutte le speculazioni di chi in queste settimane non ha fatto altro che diffondere false notizie e allarmare l’opinione pubblica, attaccare me e chi è impegnato costantemente sull’opera, addirittura con inaccettabili allusioni sul piano personale.

Costoro se ne facciano una ragione, non indietreggeremo mai sulla salute dei cittadini. La Piana di Gioia Tauro ha bisogno di risposte e noi abbiamo assunto un impegno, che intendiamo rispettare e portare a compimento: costruire il Nuovo Ospedale della Piana.

Siamo determinati a proseguire quello che abbiamo iniziato e riuscire dove chi oggi specula ha miseramente fallito. Infatti, se riesco a comprendere lo scetticismo dei Cittadini provati da tanta attesa ultra ventennale, fa rabbia sentire e vedere la propaganda di chi in questi anni, e ancora oggi, per il Nuovo ospedale della Piana poteva fare e nulla ha fatto da rappresentante Istituzionale. Tali soggetti comincino a metterci la faccia, ad unire le forze, a lavorare per il territorio invece di inveire sempre e comunque anche su temi così importanti.”.

“I lavori riprenderanno subito, già dai prossimi giorni”

Sulla prosecuzione dei lavori il Consigliere Mattiani è deciso:

“I lavori riprenderanno subito, già dai prossimi giorni. Si partirà con ulteriori scavi, movimenti terra, depositi temporanei del materiale di risulta, pali di fondazione, platea di fondazione e relative impermeabilizzazioni, pilastri della sottostruttura alla base del primo impalcato rigido sul quale si innestano gli isolatori.

Come sempre saranno i fatti e le evidenze a dare risposte. Abbiamo intenzione di procedere con assoluta speditezza. Anche su questo siamo determinati.

“Quell’impegno è per me sacro”

Sul Nuovo Ospedale della Piana qualche anno fa ho assunto un impegno, quando in molti si giravano dall’altra parte. Io non l’ho fatto. In pochi ci credevano, c’era addirittura chi mi definiva un sognatore, un illuso. Eppure con tenacia, insieme al Presidente Occhiuto, agli Uffici regionali, siamo riusciti a disincagliare un procedimento oramai morto, rifinanziando l’intera opera con l’aggiunta di decine e decine di milioni di euro per la revisione del PEF e iniziare i lavori.

Quell’impegno è per me sacro e vale ancora oggi, fino alla conclusione dei lavori. Perché le promesse si mantengono, gli impegni si rispettano. Così fa la politica seria. E così sarà. Ringrazio il Presidente Occhiuto, la struttura Commissariale, gli Uffici Regionali per l’impegno costante che stanno dimostrando. Non molleremo e andremo avanti.”. – conclude il Consigliere Mattiani.