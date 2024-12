Lo Stinco di maiale all’Hostaria dei Campi. Perchè la differenza la fa… la cottura

All’inizio della nostra attività, più di venti anni fa, lo Stinco di maiale era un piatto al quale il nostro cliente non rinunciava. “Oltre alla garanzia rappresentata dalla pizza, ci si concedeva sempre un altro giorno per lo Stinco”, commenta il titolare dell’Hostaria dei Campi, Francesco Caputo. Ecco perché si è deciso di riproporre un piatto che da noi trovava una forte risposta, nella sua versione più classica, quindi con le patate, ma con la cottura a fare la differenza.

Il nostro Stinco è frutto di tante ore di lavorazione poiché viene prima rosolato in padella, poi passato al forno e successivamente cotto sottovuoto a bassa temperatura per parecchie ore, senza fretta e mettendoci tanta cura così come facciamo nel trattare ogni nostro piatto.

La tipicità del locale si sposa bene con questo inserimento di cucina intramontabile, proprio come intramontabile è l’Hostaria dei Campi, un locale che negli anni ha fatto mangiare bene, divertire e ballare più generazioni e che continua a rinnovarsi senza mai perdere la grinta!

Hostaria dei Campi, via Reggio Campi – Reggio Calabria – Puoi prenotare allo 0965.324003.