La storia della Reggina: le sensazioni di mister Trocini. Poi il passaggio sui reggini amaranto

Mister Trocini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro con l’Akragas, ha parlato anche della manifestazione di ieri che ha celebrato la storia della Reggina: “E’ stata una bellissima giornata, rivedere dirigenti e giocatori che hanno fatto la storia della Reggina è stato molto emozionante. Tanti personaggi importanti, un momento intenso che credo abbia fatto piacere a tanti”.

“I reggini in campo? In questa squadra sono decisivi, loro vivono in maniera diretta, viscerale, familiare ogni momento e conoscono bene l’importanza della “mamma” così come chiamate voi la Reggina. Oltre a essere reggini, sono calciatori e persone molto serie”.