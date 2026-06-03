Festa dei Carabinieri a Reggio: lungomare e piazze centrali blindate

Reggio Calabria si prepara a celebrare il 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un evento di eccezionale rilievo che comporterà una drastica riorganizzazione del traffico e della sosta nel centro storico.

I provvedimenti stradali, disposti attraverso una serie di ordinanze sindacali coordinate dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e Viabilità, il Colonnello Salvatore Zucco.

La situazione oggi e cosa cambia domani, giovedì 4 giugno

Mentre nella giornata di oggi sono state completate le prime limitazioni temporanee nella zona di via dei Giunchi, il vero e proprio “giro di vite” per la sosta scatterà nella giornata di domani, giovedì 4 giugno.

A partire dalle ore 13:00 di domani, e fino al pomeriggio di venerdì 5 giugno, entrerà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione coattiva e forzata su ambo i lati in diverse aree nevralgiche della città:

Dalle ore 14:00 di domani, la rimozione forzata scatterà ufficialmente anche in tutta Piazza Italia.

Venerdì 5 giugno sarà il giorno cruciale dell’evento e il centro storico si presenterà quasi interamente blindato.

Dalle ore 00:00 alle ore 15:00 di venerdì, scatterà l‘interdizione totale alla circolazione veicolare nei seguenti tratti:

Sul Lungomare Italo Falcomatà, specificamente tra piazza Indipendenza e via delle Mura Greche.

In viale Genoese Zerbi sulla corsia lato mare, nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e la rotatoria del Porto, come confermato dall’ordinanza di rettifica siglata in data odierna.

In tutte le traverse di collegamento tra corso Giacomo Matteotti e il Lungomare Falcomatà.

Nei tratti di via San Francesco da Sales e via Cattolica dei Greci compresi tra corso Matteotti e via Miraglia.

Nella stessa mattinata di venerdì, dalle ore 00:00 alle ore 14:00, la sosta sarà vietata anche in via Vittorio Veneto (tra via Maldonato e via Saverio Vollaro).

Le restrizioni diventeranno ancora più severe a partire dalle ore 08:00 di venerdì, quando le chiusure riguarderanno anche il transito dei pedoni:

Nei pressi dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” scatterà un’ulteriore interdizione pedonale per un raggio di 60 metri in direzione nord e sud.

Rivoluzione della viabilità e i percorsi alternativi

Per limitare i disagi alla cittadinanza e decongestionare le arterie limitrofe, sono state programmate alcune modifiche strategiche ai sensi di marcia. Su Corso Giacomo Matteotti (tra piazza Indipendenza e via Andrea Caridi) verrà temporaneamente istituito il doppio senso di marcia, con una sospensione della circolazione prevista unicamente al passaggio delle Autorità. Inoltre, per chi transita in via Roma, scatterà l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con viale Genoese Zerbi.

Per tutti i conducenti che dovranno attraversare il centro durante le fasi di blocco stradale, l’Ufficio Tecnico del Traffico ha delineato un apposito itinerario alternativo:

Il percorso consigliato: Dalla rotatoria del Porto i veicoli dovranno procedere verso via Umberto Boccioni, immettersi su via Vittorio Veneto e raggiungere piazza Indipendenza. Da qui, sarà possibile procedere in direzione Sud tramite Corso Giacomo Matteotti, oppure dirigersi verso Nord svoltando in via Saverio Vollaro, via Demetrio Tripepi o via del Torrione.

Tutta la segnaletica stradale temporanea e i cartelli di preavviso saranno posizionati a cura della ditta Castore Servizi Pubblici Locali Srl. Il corretto rispetto delle prescrizioni sarà monitorato sul posto dagli agenti della Polizia Locale e dagli operatori della Polizia Stradale.































, sono stati strutturati in stretto raccordo con il Comando Provinciale dell’Arma, d’intesa con il Generale Cesario Totaro e il Colonnello Antonio Merola















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Piazza Italia sarà completamente sbarrata sia al traffico veicolare che a quello pedonale fino alle ore 14:00.

Il provvedimento riguarderà Piazza del Popolo , l’area parcheggio del Tempietto e Piazza Indipendenza.

La sosta sarà vietata anche presso il parcheggio della stazione Lido Sud , in via delle Mura Greche e in via Giunchi (nel tratto tra il Teatro Arena Lido e il parcheggio Risciò).

I carri attrezzi saranno in azione su viale Genoese Zerbi, sia sulla corsia lato monte (fino all’intersezione con viale Roma/via Cananzi) sia sulla corsia lato mare (fino alla rotatoria Porto).

Il divieto riguarderà anche il Lungomare Italo Falcomatà (tra piazza Indipendenza e via delle Mura Greche) , via San Francesco da Sales e via Cattolica dei Greci.