Strage dei Valdesi di Guardia Piemontese: l’iniziativa ‘memoria delle radici’
All'evento prenderà parte l'assessore regionale Gallo
03 Giugno 2026 - 15:08 | Comunicato stampa
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L’assessore regionale alle Minoranze linguistiche, Gianluca Gallo, parteciperà, venerdì 5 giugno a Guardia Piemontese, all’iniziativa “La Gàrdia: memoria delle radici”, promossa dalla Regione Calabria, dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento Affari generali e autonomia, al comune di Guardia Piemontese e alla Provincia di Cosenza.
La commemorazione dell’eccidio dei Valdesi
L’evento si svolgerà nel giorno della commemorazione in ricordo dell’eccidio dei Valdesi, avvenuto il 5 giugno 1561, e si articolerà in diversi momenti che coinvolgeranno, nel centro storico di Guardia Piemontese, cittadini, associazioni e scuole del territorio.
L’inizio è previsto per le ore 10 quando sarà deposta una corona alla Roccia di Val Pellice con la partecipazione degli studenti dell’istituto comprensivo “Gaetano Cistaro” di Guardia Piemontese.
A seguire, alle ore 10,30, l’assessore Gallo e Carlo Pisano, presidente del Consiglio comunale di Guardia Piemontese, inaugureranno nel piazzale San Domenico, le “Pietre della memoria”: un momento fortemente simbolico che ricorda le famiglie della strage.
Confronto in sala consiliare e conclusioni
Alle ore 11.00, nella sala consiliare, si terrà un momento di confronto con gli interventi di Nicolina Signoretta, dirigente del dipartimento Affari generali e autonomia della Presidenza del consiglio dei Ministri, Giovanni Agresti, docente di scienze del linguaggio all’università Bordeaux Montaigne e di linguistica francese all’università Federico II di Napoli , Gabriella Sconosciuto, coordinatrice del centro culturale valdese Gian Lugi Pascale, Emanuele Manganiello, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Gaetano Cistaro” di Guardia Piemontese.
Le conclusioni sono affidate all’assessore Gianluca Gallo.
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