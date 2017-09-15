La band è nata nel 2015 ed è composta da un gruppo di amici che hanno deciso di riunirsi in sala prove con lo scopo di divertirsi. In seguito, da semplice gruppo studio, con l’ingresso del noto cantante reggino Axel, hanno trovato il tassello mancante unendo il divertimento della sala prove a un progetto musicale più serio.

Il repertorio della band

Il repertorio della band spazia nel panorama musicale rock dagli anni ’80 al contemporaneo.

Formazione:

Giovanni Bosurgi – Chitarra

Cheren Surfaro – Basso

Marco Squillace – Tastiera

Axel – Voce

Paolo Costantino – Batteria

L’esordio a Piazza Camagna

L’esordio del gruppo è avvenuto giorno 12 settembre a Piazza Camagna (RC), dopo lo spettacolo musicale dei Tintarella Di Luna, in conclusione delle feste Mariane reggine. il pubblico è stato fantastico e veramente caloroso, sopratutto divertito e compiacente per la nostra performance.

Il nostro obbiettivo è quello di coinvolgere un pubblico di tutte le età, proponendo canzoni pilastro della musica internazionale rock/pop dagli anni ’80 ad oggi. Il nostro messaggio sonoro affronta diverse tematiche, tra le quali l’amore, la voglia di vivere e sognare nonostante le delusioni formative della vita. L’attuale repertorio tratta proprio di questo. Le canzoni d’amore sono state tutte scritte dopo una rottura, altre hanno un testo più complesso ma facilmente assimilabile da chiunque. Ad esempio, abbiamo unito in un madlay Boulevard of Broken Dreams dei Green Day e Dream On di Steven Tyler (il più che famoso cantante degli Aerosmith) perché si legano bene anche come significato di testo. Da una parte troviamo un senso di solitudine e di smarrimento di se stessi, dall’altra abbiamo un incitamento a sognare e credere negli obbiettivi prefissati. Affrontiamo queste tematiche importanti attraverso un sound brioso per divertirci e far divertire soprattutto chi ci ascolta.

Foto a cura di Davide Polito.