Si è svolto presso i campetti del Viale Messina il saggio di fine anno dell’ASD Nuova Fata Morgana by Fenix.

Tra gli organizzatori, presente Giuseppe Modafferi che ai microfoni di Citynow, si ritiene soddisfatto per la riuscita dell’evento, infatti molti tra i membri dell’associazione hanno dimostrato il proprio valore sia agli ultimi campionati italiani di Rimini che in campo internazionale, e descrive quali sono le discipline affrontate durante lo spettacolo: ”Caraibiche, di squadra, break dance e da due anni anche il paralimpico”.

Non sono mancate le emozioni grazie al ricordo dell’artista Francesca Comito, che dall’alto avrà ascoltato la canzone da lei scritta alla quale la platea ha dedicato un intenso applauso.

La presenza del numeroso pubblico dimostra come tanta abnegazione ed impegno da parte dei ballerini abbia permesso la riuscita della piacevole serata.

Foto di Emanuele Praticò