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Studentessa della Mediterranea laureata col massimo dei voti

Mariangela Gangemi si laurea in Economics con il massimo dei voti all'Università Mediterranea con una tesi su modelli di crescita e popolazione

03 Febbraio 2018 - 19:40 | di Vincenzo Comi

Mariangela Gangemi, laureata in Economics con il massimo dei voti all'Università Mediterranea

Mariangela Gangemi è una giovane professionista reggina laureata in Economics col massimo dei voti presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio di Calabria con la tesi “Growth Models and Population Dynamics: some New Issues and Research Perspectives – Modelli di crescita e dinamiche di popolazione: nuove questioni e prospettive di ricerca“.

La discussione della dissertazione è avvenuta mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 16, presso l’Aula Magna “Quistelli” del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia a Feo di Vito, e la neodottoressa ha approfittato dell’occasione per donare ai membri della commissione e al suo Relatore, il professor Massimiliano Ferrara, una copia, con dedica autografa, della sua prima monografia scientifica, Economia & Ecomania, una raccolta di scritti tecnici inediti recentemente pubblicata per i tipi dell’Editore Lorella Formentin di Padova.

Mariangela Gangemi con corona d'alloro, tesi rossa e mazzo di fiori dopo la laurea in Economics alla Mediterranea

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