Gli studenti del liceo “Da Vinci” vincitori alle Olimpiadi della cultura e del talento

Importante risultato per la Calabria: gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci hanno conseguito non solo il primo ma anche il secondo posto alle Semifinali Macro Regionali Area Sud ed Isole delle Olimpiadi della Cultura e del Talento svoltesi a Nova Siri (MT).

La competizione ha visto coinvolte ben 250 squadre, per un totale di 1500 ragazzi. Il prestigioso concorso è una competizione nazionale multidisciplinare a squadre che si articola in tre fasi: Eliminatorie “Giochi di Galileo”, Semifinali e Finali. Ogni squadra è composta da sei studenti iscritti alla medesima scuola.

I ragazzi, abilmente coordinati dal referente Prof. Bruno Pansera ed accompagnati dalle Prof.sse Giuseppina Catone, Santina Dattola e Mila Lucisano, hanno gareggiato con impegno e serietà. La prova è consistita in 5 test a risposta multipla svolti ognuno da un diverso componente della squadra in maniera individuale.

MATERIE

Letteratura italiana e internazionale (prova in lingua inglese);

educazione civica,

istituzioni e attualità italiane ed internazionali;

storia dell’arte;

scienze;

storia;

geografia mondiale;

prova musicale.

STUDENTI CLASSIFICATI

1° POSTO

Si sono classificati al primo posto gli studenti del “da Vinci“: Simona Wang, Giulia Salutari, Alessandro Vittorio, Emanuele Ricco, Davide Santangelo e Marco Ricco (Squadra HIC ET NUNC).

2° POSTO

Si sono classificati al secondo posto gli studenti del “da Vinci“: Francesco Catanzariti, Antonino Cotroneo, Beatrice Polimeni, Giovanni Arcudi, Marco Condò e Francesco Gatto (Squadra CARPE DIEM).

I vincitori hanno così ottenuto l’accesso alle finali internazionali – sfida dei campioni, che si svolgeranno nei giorni 2-5 maggio 2019 a Tolfa (RM).

Entusiasmo da parte del dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi che oltre a complimentarsi con i docenti per aver garantito ai ragazzi una preparazione completa e trasversale attraverso una didattica efficace, volge un plauso agli studenti per la preparazione, per la serietà e per la responsabilità con cui si sono cimentati nelle prove ma, soprattutto, per la capacità dimostrata di fare gruppo, di essere squadra.

Senso di squadra, prosegue il dirigente, alimentato dalle tante occasioni di aggregazione culturale e sociale che il liceo offre loro nella quotidianità scolastica ed extra: musica, teatro, lingue, sport, peer tutoring.