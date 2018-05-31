La squadra del “Panella-Vallauri” conquista un risultato storico alla manifestazione di robotica “Roboval” tenutasi a Verona il 26 e 27 maggio del corrente anno. I tre team partecipanti con il “robot easy” spinto dal programma ideato e sviluppato dagli allievi Costantin Giciu, Giuseppe Antonio Iaria, Natale Barillà, Alessio Nato, Yassine Boufakri, Riccardo Barreca, Monir Sobhi ed Emanuele Scarfò hanno conquistato il primo, il secondo ed il terzo posto nella classifica finale.

La gara ‘labirinto’ con i robot Arduino

L’ITT “Panella-Vallauri” è l’unica scuola di tutto il centro sud ad essere ammessa alla fase finale della competizione nella categoria “labirinto”. In essa piccoli robot autonomi, basati sulla piattaforma di prototipazione elettronica Arduino, si sfidano in una emozionante gara a tempo, affrontando e superando due percorsi inventati sul momento dalla commissione di gara.

Il programma su scheda Arduino, elaborato quest’anno dagli allievi del “Panella-Vallauri”, ha consentito al robot “made in Reggio Calabria” di piazzarsi al primo, secondo e terzo posto assoluto della gare a squadre per scuole secondarie superiori, organizzata dall’associazione “Verona Fablab” con il patrocinio del Comune e dell’Università di Verona.

Il lavoro del team e dei docenti

Un risultato che premia il lavoro di tutto il team che ha preparato e supportato gli allievi, dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Nucera ai componenti del Dipartimento di Elettronica coordinato dall’Ing. Francesco Saraceno.

Il risultato scolastico è stato ancora di più alto rilievo se si considera che gli allievi hanno avuto la possibilità di partecipare, durante i due giorni della “Roboval”, a seminari formativi sulle Reti IoT (Internet of Things) e sui più diffusi linguaggi di programmazione; con conseguente scambio di opinioni con massimi esperti del settore.

Ottima l’organizzazione del Verona Fablab, promotrice della manifestazione, ed un appuntamento già fissato in agenda per Roboval 2019.