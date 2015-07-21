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Sud Sound System e Bandabardò in concerto in Calabria

Due concerti-evento a Cotronei: Bandabardò il 14 agosto e Sud Sound System il 22 agosto, uniche tappe calabresi dei due gruppi, scelti dopo un confronto con i cittadini

21 Luglio 2015 - 07:15 | di Vincenzo Comi

Sud Sound System, in concerto a Cotronei il 22 agosto 2015

Sud Sound System

È un agosto all’insegna della grande musica quello programmato dall’Amministrazione comunale di Cotronei. L’assessore alle Politiche turistiche ed allo Spettacolo Luca Garofalo fa sapere, infatti, di aver chiuso l’accordo per due concerti-evento, i Sud Sound System e la Bandabardò “e in entrambi i casi si tratta dell’unica tappa calabrese dei rispettivi concerti”.

La Bandabardò sarà a Cotronei la sera del 14 agosto, mentre la band salentina terrà il proprio concerto in Sila nella serata del 22 agosto.

“I due concerti – spiega Garofalo – sono gli eventi principali del programma estivo allestito dall’Amministrazione comunale. Si tratta di due manifestazioni di grandissimo spessore, in compagnia di artisti molto apprezzati e amati. Tanto che abbiamo deciso di contattarli proprio dopo un confronto aperto con i cittadini, ai quali abbiamo chiesto di esprimere una preferenza rispetto ai concerti da organizzare. In questo modo l’Amministrazione ha inteso appoggiare le volontà dei propri concittadini”.

“Si tratta – conclude Garofalo – di un doppio appuntamento importante, che vuole offrire intrattenimento di qualità ai cittadini di Cotronei, della provincia (e non soltanto), e ai tanti turisti che hanno scelto il nostro territorio per le loro vacanze estive”.

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