Sud Sound System e Bandabardò in concerto in Calabria

È un agosto all’insegna della grande musica quello programmato dall’Amministrazione comunale di Cotronei. L’assessore alle Politiche turistiche ed allo Spettacolo Luca Garofalo fa sapere, infatti, di aver chiuso l’accordo per due concerti-evento, i Sud Sound System e la Bandabardò “e in entrambi i casi si tratta dell’unica tappa calabrese dei rispettivi concerti”.

La Bandabardò sarà a Cotronei la sera del 14 agosto, mentre la band salentina terrà il proprio concerto in Sila nella serata del 22 agosto.

“I due concerti – spiega Garofalo – sono gli eventi principali del programma estivo allestito dall’Amministrazione comunale. Si tratta di due manifestazioni di grandissimo spessore, in compagnia di artisti molto apprezzati e amati. Tanto che abbiamo deciso di contattarli proprio dopo un confronto aperto con i cittadini, ai quali abbiamo chiesto di esprimere una preferenza rispetto ai concerti da organizzare. In questo modo l’Amministrazione ha inteso appoggiare le volontà dei propri concittadini”.