Summer Arena 2017, il programma completo. Concerti di Nek, Renga, Mannarino e tanti altri

E’ ormai estate, inizia il conto alla rovescia per la ‘Summer Arena 2017’, che vedrà in Calabria tantissimi artisti di rilievo esibirsi in concerto.

Dopo il NomadIncontro del 17 giugno, ci sarà un altro grande evento, per la prima volta in Calabria: il 14 luglio saliranno sul palco della Summer Arena i tre protagonisti de Il Volo che proporranno il loro omaggio ai Tre tenori; il 25 luglio sarà poi il turno di Nek, il 27 quello del duo Marracash e Guè Pequeno.

L’11 e il 12 agosto altro appuntamento da non perdere con il LYD- EDM Festival, la due giorni di electronic music dance che avrà una line up di dj/producer tra i più prestigiosi al mondo. Ancora musica italiana il 19 agosto, quando ci sarà il concerto di Mannarino, e il 21 agosto, quando ci sarà quello di Francesco Renga.

QUESTO IL PROGRAMMA DEFINITIVO





SUMMER ARENA 2017

Soverato

NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08