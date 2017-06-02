Summer Arena 2017, il programma completo. Concerti di Nek, Renga, Mannarino e tanti altri
Da Il Volo a Nek, da Mannarino a Renga: tutte le date dei concerti della Summer Arena 2017 a Soverato, dal 17 giugno al 27 agosto
02 Giugno 2017 - 19:10 | di Pasquale Romano
E’ ormai estate, inizia il conto alla rovescia per la ‘Summer Arena 2017’, che vedrà in Calabria tantissimi artisti di rilievo esibirsi in concerto.
Dopo il NomadIncontro del 17 giugno, ci sarà un altro grande evento, per la prima volta in Calabria: il 14 luglio saliranno sul palco della Summer Arena i tre protagonisti de Il Volo che proporranno il loro omaggio ai Tre tenori; il 25 luglio sarà poi il turno di Nek, il 27 quello del duo Marracash e Guè Pequeno.
L’11 e il 12 agosto altro appuntamento da non perdere con il LYD- EDM Festival, la due giorni di electronic music dance che avrà una line up di dj/producer tra i più prestigiosi al mondo. Ancora musica italiana il 19 agosto, quando ci sarà il concerto di Mannarino, e il 21 agosto, quando ci sarà quello di Francesco Renga.
QUESTO IL PROGRAMMA DEFINITIVO
SUMMER ARENA 2017
Soverato
NomadIncontro
17/06
Il Volo
14/07
Nek
25/07
Marracash e Gué Pequeno
27/07
LYD-EDM Festival
11/08
12/08
Benji & Fede
16/08
Mannarino
19/08
Francesco Renga
21/08
Fiorella Mannoia
24/08
Mario Biondi
27/08
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