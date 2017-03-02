Summer Arena 2017. Sarà una estate calda in Calabria, arriva anche Nek

Si arricchisce la programmazione estiva proposta dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese alla Summer Arena di Soverato.

Nek a Soverato il 25 luglio

Dopo aver annunciato l’LYD-EDM Festival, dedicato alla electronic dance music che si terrà l’11 e il 12 agosto, e il concerto di Francesco Renga del 21 agosto, la Esse Emme Musica rilancia con l’arrivo di Nek, che sarà a Soverato il prossimo 25 luglio. A 20 anni dal successo di “Laura non c’è”, che lo ha fatto debuttare nel mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Filippo Nek Neviani pubblica domani, venerdì 3 marzo, in Spagna, Usa e America Latina il singolo “Unicos” (versione in spagnolo di “Unici”) che anticipa la pubblicazione dell’album nei Paesi Latini, prevista per giugno 2017. Da domani il video di “Unicos” sarà online su Youtube. Dal 1997 Nek ha sempre pubblicato con successo tutti i suoi singoli e i suoi dischi anche in spagnolo, e la scorsa estate è stato a Los Angeles, tra i protagonisti del prestigioso festival di musica latinoamericana “Reventon 2016”, dove si è esibito per due emozionanti serate al Microsoft Theatre.

“Unici” (Warner Music), uscito in Italia quest’autunno ed entrato subito ai vertici delle classifiche (Disco d’Oro per le vendite) è il 13° album di inediti dell’Artista e contiene il singolo “Differente”, attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane e le hit degli scorsi mesi “Uno di questi giorni” e la title track “Unici”. “Unici in Tour” partirà il 29 aprile e farà tappa nei teatri di tutta Italia per tutto il mese di maggio, passerà il 21 maggio per l’Arena di Verona per l’atteso concerto evento “Nek in Arena”, e riprenderà quest’estate con tappe in prestigiose e suggestive location, tra cui la Summer Arena di Soverato.

Sul palco di questi imperdibili live, Filippo regalerà al pubblico, con la sua straordinaria energia, le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera e i brani del suo nuovo album.