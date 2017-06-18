Summer Arena, aperta un’estate di musica con il concerto dei Nomadi

E’ cominciata all’insegna del rock dei Nomadi la seconda stagione della Summer Arena a Soverato. Sabato sera il campo Marino, dove l’arena è allestita e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese – ideatore della rassegna -, ha accolto al meglio i fan della rock band fondata dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio, che ancora oggi a oltre cinquant’anni dalla sua nascita continua a mettere d’accordo ascoltatori di tutte le età, in maniera trasversale.

Lo si è visto anche alla Summer Arena dove si sono concessi per autografi e fotografie già nel primo pomeriggio – l’accesso a questo NomadIncontro era consentito solo a coloro che avevano acquistato il biglietto per assistere alla serata -, prima di “donarsi” letteralmente con un coinvolgente ed energico concerto, di quelli cui loro hanno da tempo abituato il loro pubblico.

La serata: Nestore Verre e il concerto dei Nomadi

La serata, introdotta dalla presentatrice ufficiale della Summer Arena, Rossella Galati, è stata aperta dal cantautore calabrese Nestore Verre che ha eseguito due brani del suo repertorio, quindi la scena è stata tutta di Carletti e compagni.

A farla da padrone, oltre alle splendide e sempreverdi canzoni targate Nomadi, il nuovissimo vocalist Yuri Cilloni, già cantante dei Lato B, cover band del gruppo. Lui, insieme a un Cico Falzone, alle chitarre, apparso in particolare forma, hanno divertito il pubblico, coinvolgendolo con racconti e battute, inframmezzando i brani con siparietti ironici e decisamente simpatici. A completare la formazione, c’erano anche Daniele Campani alla batteria e Sergio Reggioli al violino, con al basso Daniele Radici in sostituzione di Massimo Vecchi.

Nel corso della serata, trasformata in breve in una vera e propria festa, non sono mancati gli omaggi a chi purtroppo non c’è più – su tutti Augusto Daolio -, ma anche i brani più noti del gruppo come “Io, vagabondo”, oltre alle loro cover famose come “Auschwitz”, “Il vecchio e il bambino”, “Dio è morto” – tutte di Guccini -, passando per “Io voglio vivere”, “L’uomo di Monaco”, “Sangue al cuore”, tra le tante altre.

L’omaggio di Soverato a Beppe Carletti

L’occasione del concerto è valsa anche al promoter Maurizio Senese e al sindaco di Soverato Ernesto Alecci per consegnare sul palco a Beppe Carletti un’opera del maestro orafo Michele Affidato raffigurante un ippocampo, il cavalluccio marino simbolo della Città di Soverato.