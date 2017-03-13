‘Summer Arena’, in Calabria arriva anche ‘Il Volo’

Il trio sale sul palco della Summer Arena il 14 luglio con il tour Notte magica: è il primo concerto in Calabria e si aggiunge a un cartellone estivo 2017 già ricco di nomi

Un altro grande evento nella programmazione della prossima estate alla Summer Arena di Soverato. Dopo anni di tentativi il promoter Maurizio Senese è riuscito a ottenere un concerto, il primo in Calabria, de Il Volo. C’è infatti anche Soverato tra le nuove date del tour “Notte magica”: dopo i concerti nelle principali città italiane ed europee, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble proseguiranno anche in estate a incantare il proprio pubblico con altri appuntamenti lungo la Penisola, e con il loro progetto dedicato ai tre tenori, arriveranno il 14 luglio alla Summer Arena, nell’ambito della programmazione a cura della Esse Emme Musica di Senese.

La tournée mondiale de Il Volo

Anche il concerto di Soverato fa parte della lunghissima tournée mondiale che ha debuttato il 4 marzo al Radio City Music Hall di New York e che li vedrà protagonisti in Europa dal 21 aprile. In occasione dello speciale appuntamento del 23 Maggio alla Royal Albert Hall di Londra, tempio della grande musica inglese, sul palco con Il Volo salirà Mario Biondi nella veste di ospite d’eccezione. Nel frattempo il nuovo albume de Il Volo, “Notte magica – A tribute to the three tenors”, con la partecipazione straordinaria di Placido Domingo, è stato certificato disco di platino.

Questo album rappresenta un altro importantissimo traguardo nel percorso artistico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e il loro grande successo in Italia e nel resto del mondo ha dimostrato che il loro repertorio non è musica per pochi ma per tutti. La loro linea musicale è il Belcanto, frutto del loro virtuosismo vocale. Un dono naturale che insieme ad una innata espressione interpretativa permette ai tre giovani artisti di cantare i successi popolari di tutto il mondo entusiasmando ed emozionando le platee di tutte le età ovunque.

Il cartellone della Summer Arena 2017

Per quanto riguarda la Summer Arena, con questo nuovo concerto che si va ad aggiungere al già ricco programma di eventi previsto per l’edizione 2017, Soverato sarà a buon titolo la location della musica dal vivo della Calabria per la prossima estate.

I biglietti per il concerto de Il Volo alla Summer Arena saranno disponibili a partire da domani, martedì 14 marzo, attraverso i consueti circuiti, e online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it.

SUMMER ARENA 2017

Soverato

NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08