City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Summer Arena, nell’estate 2017 arrivano i migliori dj del mondo

Il festival LYD EDM porta a Soverato i migliori dj del mondo l'11 e il 12 agosto: primi nomi annunciati e biglietti Early bird in prevendita

03 Febbraio 2017 - 19:48 | di Pasquale Romano

Summer Arena di Soverato, nell'estate 2017 il LYD EDM Festival con i dj internazionali

Dopo aver creato un progetto molto ambizioso come quello della Summer Arena a Soverato che nel 2016 ha ospitato l’unico concerto in Italia di Fedez e J-Ax, oltre che Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Salmo e Alborosie, registrando oltre 25mila presenze, la Esse Emme Musica rilancia per il secondo anno e propone una programmazione di grandi e tanti eventi.

Il LYD EDM Festival l’11 e 12 agosto a Soverato

La prima vera sorpresa dell’estate 2017 alla Summer Arena è il Festival LYD – EDM che si terrà l’11 e il 12 agosto, una produzione unica per l’Italia centro meridionale pensata per gli amanti della electronic dance music. Partiamo dal nome: LYD è l’acronimo di Live your dream e sarà un festival della musica elettronica con ospiti i migliori dj al mondo che si esibiranno su uno stage mastodontico, con scenografie spettacolari e coreografie mai viste prima.

La prima edizione del LYD – EDM Festival si pone l’obiettivo di ospitare oltre 10mila fan che non mancheranno e arriveranno da tutte le città italiane per celebrare il sano divertimento accompagnati dal suono della musica elettronica. I primi dj che la Esse Emme Musica è felice di annunciare sono i Vinai, due fratelli bresciani che da anni calcano i palcoscenici dei migliori Festival del mondo come il Tomorrowland, Ultra Music Festival e tanti altri, e nel 2016 sono arrivati alla 37esima posizione di Dj Mag Top 100.

I dj annunciati e i biglietti Early bird

Oltre ai due fratelli Vinai, sul palco del LYD – EDM Festival ci saranno i Delayers che si presentano a Soverato forti della loro collaborazione con Nari&Milani e Tiesto; ci saranno anche Lush & Simon che sono stati definiti i nuovi talenti dell’EDM, supportati dai migliori dj producer di tutto il mondo come Hardwell, Davide Guetta, Martin Garrix, Tiesto e Alesso. Questi sono i solo i primi nomi ad essere ufficializzati, tanti altri saranno svelati nelle prossime settimane. Nel frattempo, lunedì 6 febbraio, a partire dalla ore 10.00, saranno messi in vendita a un prezzo scontatissimo gli “Early bird ticket”, a un costo di 34.50 euro e potranno essere acquistati in presale fino al 13 febbraio, entro le ore 10.00, solo ed esclusivamente online su www.ticketone.it e www.ticketservicecalabria.it.

Dal 13 febbraio partirà la general sale online e in tutti i punti vendita del circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, l’Early bird ticket sarà in vendita fino al 31 marzo o fino ad esaurimento disponibilità. Chi sarà il prossimo top dj a essere annunciato? Stay tuned and Live Your Dream!

Per maggiori informazioni: www.summerarena.it www.essemmemusica.it 0961.748016

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Soverato Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?