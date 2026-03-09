Sunset di Palmi distrutto dalle fiamme, la proprietà: ‘Grazie per la vicinanza. Ripartiremo’

"II Sunset non era solo un locale, ma una famiglia fatta di persone, lavoro, passione e momenti condivisi. Proprio per questo, con il vostro supporto, troveremo la forza per ripartire"

Incendio al ‘Sunset’ di Palmi, le fiamme hanno distrutto uno dei locali più conosciuti e frequentati della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo i numerosi messaggi di sostegno e solidarietà inviati in queste ore, la proprietà del Sunset attraverso un post ha ringraziato per la vicinanza ricevuta in questo momento difficilissismo.

“leri sera il Sunset è stato colpito da un incendio che non ha lasciato nulla. È difficile trovare le parole davanti a qualcosa di così grande ma una cosa vogliamo dirla subito: grazie.

Grazie a tutte le attività, agli amici, ai clienti e a tutte le persone che in queste ore ci stanno dimostrando vicinanza, affetto e solidarietà. I vostri messaggi e il vostro sostegno significano più di quanto possiate immaginare.

II Sunset non era solo un locale, ma una famiglia fatta di persone, lavoro, passione e momenti condivisi.

E proprio per questo, con il vostro supporto, troveremo la forza per ripartire. Grazie di cuore a tutti”, conclude la proprietà.