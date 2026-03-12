Sunset di Palmi, dopo l’incendio l’abbraccio della comunità: già raccolti 45 mila euro

La comunità di Palmi, e non solo, ha risposto con grande generosità dopo il devastante incendio che ha distrutto il “Sunset”, uno dei locali più amati e frequentati della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’episodio, avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 marzo fortunatamente senza conseguenze per le persone presenti, ha lasciato il locale ridotto in cenere, ma non ha intaccato la forza della solidarietà che si è rapidamente attivata in favore della proprietà e dei suoi collaboratori.

In queste ore difficilissime, il sostegno da parte di amici, clienti e cittadini è stato tangibile. Le due campagne di raccolta fondi avviate su GoFundMe, “Riparti Sunset” e “Sunset Estate 2026”, hanno già raccolto l’importante cifra di 45.000 euro. Un risultato che dimostra quanto il “Sunset” fosse più di un semplice locale: una vera e propria famiglia, fatta di persone, passione e tanto lavoro.

“La forza di ripartire arriva anche da voi, dai vostri messaggi e dal vostro sostegno”, ha dichiarato la proprietà del locale in un commovente post di ringraziamento. Il messaggio è chiaro: nonostante il duro colpo, la volontà di ricominciare è più forte che mai. La solidarietà ricevuta ha rappresentato un primo passo fondamentale verso la ripartenza.

Non solo i residenti di Palmi, ma anche molti calabresi, tra cui diversi commercianti e imprenditori locali, hanno deciso di dare il loro contributo. La risposta della comunità è stata un segno tangibile di quanto il “Sunset” fosse amato e di quanto la sua presenza rappresentasse un punto di riferimento per la vita sociale della città.

Le due campagne di raccolta fondi, che continuano a ricevere adesioni, sono un esempio concreto di come la comunità possa unirsi nei momenti di difficoltà, per sostenere chi ha bisogno. Grazie alla generosità di tutti, la proprietà del locale potrà guardare con speranza al futuro, con l’obiettivo di ricostruire non solo un luogo, ma un simbolo di passione e convivialità.

“Il Sunset non era solo un locale, ma una famiglia fatta di persone, lavoro, passione e momenti condivisi. Con il vostro supporto, troveremo la forza per ripartire”, ha concluso la proprietà, facendo eco al sentimento di gratitudine e speranza che oggi anima la comunità palmese.

In questi giorni, il sostegno non è solo economico, ma anche emotivo, come dimostrano i numerosi messaggi di affetto arrivati sui social e in privato. La vicinanza dei cittadini di Palmi è un segnale forte e chiaro: la ripartenza è possibile, e lo sarà ancora più forte grazie alla forza della solidarietà.

