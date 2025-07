Sunsetland a Reggio, Falcomatà risponde alle polemiche: ‘Siamo molto contenti, nessun passo indietro’

“Mi auguro che continui questa polemica perché sta facendo molta pubblicità all’evento e invito anche chiunque voglia continuare a fare un po’ di polemica sul Sunsetland di farla perché era difficile immaginare una simile pubblicità data anche dalle polemiche sterili e inutili che stanno dietro ad un progetto che non punta ovviamente ai numeri, punta a diventare tradizione come tutte le città turistiche del mondo fanno”.

Il primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà risponde alle polemiche degli ultimi giorni sul Sunsetland Fest.

“Al netto dei numeri che si possono leggere in maniera diversa rispetto a quelli che sono gli obiettivi noi siamo molto contenti, anzi nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa per fare conoscere alla città anche gli artisti che si alterneranno sul palco del Sunsetland. Ben vengano le polemiche, naturalmente non ci fanno fare marcia indietro ma le accogliamo con il sorriso e come una pubblicità gratuita”.