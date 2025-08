Estate Reggina: 10 giorni, 10 dj set. Presentato il calendario del Sunsetland Summer Festival

Si è svolta presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi live del Sunsetland Summer Festival, già annunciato nell’ambito della presentazione de “L’Estate Reggina”, ma ancora privo, in quell’occasione, di programma dettagliato.

L’apertura della conferenza

Ad aprire la conferenza è stato l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, il quale ha fatto una panoramica più ampia sul progetto Sunsetland, ripercorrendo le tappe che hanno condotto a questa scelta amministrativa, a partire dall’obiettivo strategico di “Reggio Destinazione”.

“Reggio Destinazione – ha esordito l’assessore – è un programma che nasce da un’idea che punta a valorizzare sempre di più Reggio Calabria per far sì che la città non sia soltanto un punto di passaggio per chi viene a visitarla. L’amministrazione ha affidato uno studio a soggetti specializzati nel settore per individuare strategie per trattenere in città, per almeno qualche giorno, il turista”.

Il tramonto come elemento identitario

“Abbiamo fatto studiare il nostro territorio – ha continuato Romeo – e, accanto a tutte le bellezze che già conosciamo della nostra città, abbiamo voluto individuare il tramonto come elemento identitario ed unico da valorizzare; quindi abbiamo voluto dar valore a questa specifica bellezza naturale, apprezzata moltissimo da chi arriva in città, creando un festival tematico apposito”.

“Sunsetland è un progetto che si snoda su 65 giorni – ha concluso – e costituisce quindi un progetto su lungo periodo che punta a far arrivare lontano le immagini delle bellezze della nostra città, creando allo stesso tempo quella vivacità e vitalità delle città europee facendo sì che i turisti si possano soffermare ad ammirare il tramonto. All’interno di questa strategia ci sono i festival che stiamo presentando”.

Dati e cifre sugli eventi estivi

Romeo ha voluto precisare dati e cifre rispetto alla programmazione degli eventi estivi, in risposta a ricostruzioni che circolano da settimane e che non rispecchiano la realtà. “Noi oggi presentiamo il Sunsetland Summer Festival – ha puntualizzato – che è uno dei tre festival del mese di agosto (dopo “Radici” e “Cilea”); all’interno di quei 500 mila euro menzionati più volte. Sono 1 milione e 300 mila euro complessivi, invece, i fondi – tra Comune e Città metropolitana – sulla città di Reggio Calabria per 500 eventi”.

Gli eventi e gli artisti in programma

Il programma degli artisti che si esibiranno all’Arena dello Stretto (dall’11 al 20 agosto, dalle ore 22) prevede i seguenti appuntamenti:

11 agosto : “ Gaetano Curreri (Stadio) ”

: “ ” 12 agosto : “ Barreca – La musica che gira intorno ”

: “ ” 13 agosto : “ Orchestra Mancina ”

: “ ” 14 agosto : “ Modena City Ramblers ”

: “ ” 15 agosto : “ Jeson e Simo ”

: “ ” 16 agosto : “ Alberto Bertoli e i Giullari ”

: “ ” 17 agosto : “ Tredici Pietro ”

: “ ” 18 agosto : “ Elasi ”

: “ ” 19 agosto : “ Chiello ”

: “ ” 20 agosto: Boomdabash

I live sono stati presentati dal direttore artistico della Esse Concerti, Paolo Camera, il quale ha spiegato che l’obiettivo principale di questa programmazione è quello di raccogliere un pubblico eterogeneo, per età e gusti musicali, puntando anche ad attrarre flussi dalla provincia e dalle vicine città siciliane.

Il sindaco Falcomatà e la visione culturale

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricordato che anche questo festival rientra nell’ambito della programmazione di “Reggio Capitale Italiana della Cultura” e del progetto “Reggio Cuore del Mediterraneo”.

“L’amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino – sta portando avanti esattamente quel programma con il quale ci si è presentati al Ministero della Cultura per l’audizione. Lo avevamo detto in quella sede e lo abbiamo ribadito anche nei giorni successivi alla proclamazione di Pordenone: il progetto sarebbe andato avanti comunque perché le risorse erano già state programmate. Questo evento dimostra che le risorse c’erano concretamente”.

“Si tratta di una delle tante proposte emerse da quel percorso partecipato – ha proseguito Falcomatà – che ha reso protagonista la città in tutte le sue articolazioni produttive: dalle associazioni culturali a quelle di promozione sociale e sportiva, dalle categorie agli imprenditori, a tutti coloro che credono in questa città”.

La programmazione come strumento di crescita

“Questo nuovo festival è un’ulteriore freccia nell’arco della nostra città, nella faretra dei festival reggini. Diventerà nel corso degli anni un appuntamento fisso, così come lo sono ormai diventati, dopo appena un anno, i festival che abbiamo lanciato nel 2024”.

Il sindaco ha poi sottolineato che costruire una programmazione di eventi che si storicizzano nel tempo permette anche ai cittadini e ai turisti di pianificare in tempo utile le vacanze estive.

Fondi e sicurezza

Gli eventi sono tutti gratuiti, grazie a una sinergia tra Amministrazione comunale e realità imprenditoriali del settore musicale.

Falcomatà ha concluso il suo intervento osservando che solo 4 milioni di euro su 190 del PN PLUS sono stati destinati alla programmazione culturale. “Vorremmo poter spendere di più su eventi culturali e artistici perché rendono la città viva e una città viva è una città più sicura”, ha concluso il sindaco. “Vivere due ore di concerto in serenità e tranquillità permette a tutti di staccare, di rigenerarsi”.