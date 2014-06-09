Superate 100.000 views per “Winè”, la hit dell’estate made in Calabria

In pochi giorni dalla pubblicazione su youtube, il video di Winè – nuovo singolo del produttore dj Giulio Silvestri, ha superato le 100.000 visualizzazioni.

Grande successo, quindi, per l’etichetta indipendente Dissonanze records (con sede a Lamezia Terme) che ha inaugurato proprio con Winè le proprie produzioni.”

Quando si inizia una nuova avventura – dichiara lo staff dell’etichetta – si spera sempre nel successo. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato con molta dedizione, ed è arrivato. Un successo realizzato grazie al lavoro di squadra, dove il lavoro di ciascuno è fondamentale per l’affermazione dell’altro. Un successo arrivato dopo tante fatiche, tanto studio, tante ore di sonno perse. E poi lo sfondo caraibico del nostro mare calabrese ha fatto la differenza… e adesso balliamo tutti!”

In Calabria è già il tormentone dell’estate 2014 e la stampa regionale lo ha acclamato spot turistico dell’anno, Winè, il singolo con etichetta e distribuzione Dissonanze records, che vede la partecipazione straordinaria di Soldat Jahman, artista latino kreyol di fama internazionale, sta spopolando sul web e sulle spiagge. Le temperature estive di questi ultimi giorni e l’energia delle tante istruttrici Zumba che compaiono nel video, firmato da Deucis Sensa, ha reso possibile che la coreografia diManolito Coquelin diventasse il ballo più richiesto di questi primi giorni di giugno in tutte le coste calabresi.

Ma il segreto è contenuto anche nel titolo: Winè, nella lingua creola (derivata dal francese) indica proprio quella irrefrenabile voglia che fa muovere l’estate al ritmo caldo latino. La fisarmonica di Pasquale Molinaro, esalta infine la tradizione del popolo del sud, contrapponendosi con coraggio e sintonia alla modernità dell’elettronica.