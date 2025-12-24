SuperEnalotto, a Reggio centrato un ‘5’ da oltre 39mila euro
Il jackpot per la prossima estrazione sale a 96,8 milioni di euro
24 Dicembre 2025 - 15:18 | Comunicato Stampa
Calabria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 23 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Reggio Calabria un “5” da 39.811,06 euro presso la Riv. Tabacchi Condemi in corso Garibaldi, 346.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 27 dicembre, sale a 96,8 milioni di euro.