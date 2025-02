Palmi, doppio appuntamento con la comicità al Teatro Manfroce

Dopo il successo di Una donna per tutte le stagioni con Lucrezia Lante della Rovere, continua la rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Amici della Musica Manfroce. Due nuovi appuntamenti attendono il pubblico del Teatro Manfroce di Palmi. Il 28 febbraio andrà in scena Il Malloppo, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, mentre il 1 marzo sarà la volta di M’accompagno da me, con Michele La Ginestra per la regia di Roberto Ciufoli. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15.

Lucrezia Lante della Rovere incanta con “Una donna per tutte le stagioni”

“Che sia l’amore tutto ciò che esiste. È ciò che noi sappiamo dell’amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore”.

Questi versi, accompagnati dal celebre Valzer dei Fiori, hanno incorniciato l’emozionante performance di Lucrezia Lante della Rovere, che ha portato sul palco un viaggio tra Le stagioni di Čajkovskij e le poesie di Emily Dickinson. Sul palco con lei Patrizia Bettotti al violino, Giancarlo Trimboli al violoncello e Corrado Ruzza al pianoforte. Uno spettacolo organizzato nell’ambito della rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Manfroce di Palmi, guidata da Antonio Gargano e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria.

Un viaggio tra poesia e musica

Nello spettacolo, Lucrezia Lante della Rovere ha interpretato dodici figure femminili, volando tra i versi della Dickinson e le note di Čajkovskij.

«La leggerezza e l’ironia di questi ritratti hanno fatto da contraltare alla profondità della poesia e alla potenza della musica. Uno spettacolo emozionante ma anche giocoso, perché noi attori siamo eterni bambini che giocano sul palcoscenico», ha dichiarato la stessa Lucrezia Lante della Rovere.

L’ultimo quadro ha visto l’attrice nei panni di una donna sul punto di partorire, un omaggio a Speriamo che sia femmina, film che segnò il suo debutto cinematografico nel 1986 con la regia di Mario Monicelli.

«La drammaturgia di Silvia Felisetti è ispirata alla poesia di Emily Dickinson e al suo amore per la natura. Volevamo celebrare le stagioni con parole e note che esprimessero la bellezza dei giardini e della vita», ha spiegato Patrizia Bettotti.

Un incontro tra una poetessa americana e un compositore russo, in un periodo storico di divisioni, che dimostra come l’arte e la musica possano unire.

«Che sia un messaggio di speranza», ha aggiunto Corrado Ruzza.

Synergia 49 continua: in arrivo “Il Malloppo” e “M’accompagno da me”

La rassegna Synergia 49 prosegue con due appuntamenti ravvicinati al Teatro Manfroce di Palmi, entrambi alle 21:15.

Il 28 febbraio andrà in scena Il Malloppo, una dark comedy dai toni farseschi e dalla comicità dissacrante, diretta da Francesco Saponaro, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro.

Il 1 marzo sarà la volta di M’accompagno da me, scritto e interpretato da Michele La Ginestra per la regia di Roberto Ciufoli. Uno spettacolo in cui il teatro diventa un’improbabile aula giudiziaria, nella quale si alternano e interagiscono, ma non per perorare cause, avvocati, imputati, incredibili personaggi delle favole e persino un prete.