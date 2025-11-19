Taekwondo: Campionato Interregionale, tante medaglie per l’Academy Sport Center di Reggio Calabria

Si è concluso con grande entusiasmo il Campionato Interregionale Calabria 2025 di combattimento Taekwondo, evento che ha visto la partecipazione delle migliori società del Sud Italia. L’Academy Sport Center inaugura la stagione agonistica 2025/26 con un bilancio più che positivo: 11 medaglie complessive, frutto di 3 ori, 6 argenti e 2 bronzi.

Due giornate intense al Pala Gallo di Catanzaro, dove gli atleti in nero dell’Academy hanno dimostrato determinazione, crescita tecnica e spirito di squadra, guidati dai coach Antonio Barillà e Giulia Alecci.

Sabato 15 novembre – Cadetti e Senior in evidenza

La prima a rompere il ghiaccio è stata Romeo Sofia, categoria Cadetti Gruppo A -51kg, all’esordio assoluto nel combattimento. Nonostante l’emozione e una prova impegnativa conclusa ai quarti di finale, la giovane atleta porta a casa la consapevolezza di un percorso appena iniziato e di un potenziale in crescita.

A seguire, Laganà Miriam (Gruppo C Femminile -41kg) ha dato spettacolo con una semifinale dominata in due round. In finale conquista il primo round con tecnica e lucidità, ma cede di pochi punti nel secondo e terzo round. Per lei arriva un argento che profuma d’oro, simbolo di una prestazione di altissimo livello.

Terzo protagonista è Pizzimenti Francesco (Cadetti Gruppo B -33kg), che non supera la semifinale ma combatte con determinazione, dimostrando carattere anche nelle difficoltà.

Il primo oro della giornata porta la firma di Finocchiaro Andrea, categoria Cadetti Gruppo C -57kg, autore di una prova solida e impeccabile che gli vale il gradino più alto del podio.

Sul tatami poi scende Gattuso Alice (Cadetti Gruppo D -55kg), che con una buona prestazione raggiunge la semifinale conquistando un bronzo meritato.

Dopo la pausa si entra nel vivo con i Senior.

Pizzimenti Alessia, categoria Senior Bianche/Gialle -53kg, disputa una semifinale combattutissima: vince il primo round, perde il secondo, e si impone nel terzo accedendo alla finale… proprio contro la compagna di squadra, Cipolla Angela, anch’ella all’esordio nel combattimento dopo importanti risultati nelle forme.

La finale è avvincente, ben gestita da entrambe, ma l’esperienza di Alessia ha la meglio. L’Academy festeggia così l’oro di Pizzimenti Alessia e l’argento di Cipolla Angela, che dimostra grande talento anche nel settore combattimento.

A chiudere la giornata è Morabito Danila, categoria Master 2 -57kg: nonostante l’esordio, mostra grinta e determinazione. Non supera la finale, ma porta a casa un prezioso argento, insieme alla motivazione di continuare a crescere in questa specialità.

Domenica 16 novembre – I piccoli combattenti protagonisti

La seconda giornata è dedicata ai giovani talenti dell’Academy.

A inaugurare la mattinata è Lin Lulu, categoria Children Gruppo B -37kg, che regala una prestazione da incorniciare: domina entrambi i round della finale con tecnica e coraggio, conquistando un oro brillante.

Prima della pausa scende sul tatami Toma Raul, al suo primo torneo nella categoria Kids Gruppo A -48kg. Supera con autorità la semifinale (2-0), poi in finale perde il primo round, reagisce vincendo il secondo, e cede di misura nel terzo. Per lui arriva un argento meritato, ricco di promesse per il futuro.

Seguono altri due argenti importanti, conquistati da atleti al loro debutto assoluto:

Laganà Emanuele, Kids Gruppo A -30kg

Neri Zerbi Nicola, Kids Gruppo A -41kg

Entrambi hanno dimostrato voglia di imparare, coraggio e una crescita evidente.

Il Maestro Antonio Barillà ha commentato così la prestazione del team:

“Ognuno di voi ha compiuto un passo importante nel proprio percorso.

Per noi, la vera vittoria non sta solo nel risultato, ma nel coraggio di salire sul tatami e restarci, affrontando la sfida fino alla fine e credendo nelle proprie capacità.

Anche quando può sembrare ‘niente’, quel gesto vale tutto: è lì che si costruisce la forza, la disciplina e la crescita. Quella è la vittoria più grande“.

Un inizio di stagione promettente

Con 11 medaglie complessive e prestazioni di grande carattere, l’Academy Sport Center apre la stagione 2025/26 nel migliore dei modi.

Il lavoro dei coach e la determinazione degli atleti confermano una realtà in costante crescita, pronta a conquistare nuovi traguardi sui tatami regionali e nazionali.

Complimenti a tutti gli atleti, ai coach e all’intero staff per queste due giornate ricche di emozioni e risultati!