Taekwondo: le ‘Ragazze in Nero’ dell’Academy Sport Center brillano al Campionato Interregionale

Grande successo per le atlete delle Academy Sport Center di Reggio Calabria, che al Campionato Interregionale Forme Puglia 2025 di Taekwondo, svoltosi a Bari nella giornata di Domenica 16 Febbraio, hanno dato prova di talento e determinazione, imponendosi con prestazioni di alto livello sulla pedana.

Le Ragazze in Nero, così ribattezzate non solo per il colore delle divise, ma anche per il loro carisma e la loro impeccabile presenza scenica, hanno conquistato due ori con Angela Cipolla nella categoria Under 35 femminile e Danila Morabito nella Under 50 femminile. Entrambe le atlete hanno stupito pubblico e giuria con esecuzioni precise, eleganti e potenti, meritandosi il gradino più alto del podio con punteggi di grande rilievo.

Ottima anche la prova di Eleonora Romeo, impegnata nella categoria Cadetti femminile. Nonostante una performance matura e tecnicamente valida, la giovane atleta ha visto sfumare la possibilità di avanzare oltre la fase eliminatoria a causa di un giudizio arbitrale che ha destato qualche perplessità . La sua crescita sportiva, però, è evidente, e questa esperienza rappresenterà un ulteriore stimolo per i prossimi appuntamenti.

Il team dell’Academy Sport Center torna dunque da Bari con un bilancio positivo, confermando il valore della propria scuola e la qualità del lavoro svolto dagli atleti e dai tecnici. Un risultato che rafforza la presenza della squadra reggina nel panorama delle competizioni di Taekwondo Forme, in vista dei prossimi impegni.