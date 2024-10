Taekwondo:  Un altro oro per il reggino Pegna, il secondo della stagione

La grande soddisfazione per l’Academy Sport Center e del tecnico Barillà

Si è conclusa la seconda edizione del trofeo Internazionale Daedo 2019, svolto nei due giorni di Sabato 6 e domenica 7 Aprile al Palaflorio di Bari.

In queste due giornate si sono sfidati atleti nazionali e internazionali nel combattimento di Taekwondo, tra emozioni forti e scontri senza esclusione di colpi, il giovane reggino Michele Pegna porta a casa un altro oro nella categoria Junior -48kg cinture blu/rosse, sorprendendo il suo avversario a 2 secondi dalla fine del terzo tempo di gara con un colpo secco da 2 punti cambiando così il punteggio da 19 a 18 a 19 a 20 per l’atleta dell’Academy Sport Center.

Per il giovane atleta reggino questo è il suo secondo oro stagionale che evidenzia ancora il lavoro del tecnico Barillà e di tutto il suo team nella crescita del Taekwondo a Reggio Calabria.