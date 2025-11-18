Taekwondo: Campionato interregionale di combattimento Calabria 2025

Quasi 600 gli atleti di Taekwondo provenienti da tutte le regioni del Sud Italia, che lo scorso week-end, si sono dati battaglia sui 4 campi di gara allestiti dal Comitato Regionale Calabria presso il Palazzetto dello sport di Catanzaro.

Nella giornata di sabato, a scendere in gara, le categorie cadetti, junior, senior e master. Per la società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., nella categoria -80 kg classe Master la cintura nera Abdelaziz Lahbiri; vice campione italiano in carica.

Semifinali e finale al cardiopalma, 7 i round totali disputati da Lahbiri, combattuti punto su punto, fino all’ultimo secondo dell’ultimo round, perdendone soltanto uno, risultato che gli ha consegnato una meritata medaglia d’oro confermandolo ai vertici della categoria.

Titolo interregionale di grande importanza per Abdelaziz Lahbiri, in previsione dei campionati italiani in programma il 20 e 21 dicembre a Jesolo, dove l’atleta reggino cercherà di salire sul gradino più alto del podio.

La giornata di domenica ha visto il palazzetto dello sport, riempirsi di atleti molto più giovani rispetto al sabato, con le classi Kids e Children, ma ugualmente agguerriti e desiderosi di portare a casa una medaglia. Antonio Cuzzola nella categoria +49 kg classe Children, è l’atleta che ha rappresentato il Club reggino. Grazie ai sorteggi, Cuzzola approda direttamente alla semifinale contro un atleta proveniente dalla Puglia, purtroppo Antonio non riesce ad incidere sul combattimento perdendo l’incontro che gli avrebbe permesso di accedere alla finale, conquistando comunque una medaglia di bronzo.

Un week-end denso di emozioni, che ha visto confrontarsi sui tatami generazioni diverse di combattenti, dai più piccoli Children ai Master, ma regalando al pubblico le medesime emozioni

Ai due atleti reggini tesserati con la società Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. che svolge i propri allenamenti presso la Dinamyca Palestre, va il plauso del D.T. Salvatore Chiovaro.