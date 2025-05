Taekwondo: il reggino Souleyman Diakite si conferma campione italiano

L’atleta reggino Souleyman Diakite si conferma campione italiano di categoria. Supera brillantemente tre incontri, dominando tutti i round affrontati.

Approdato in finale perde il primo round contro un agguerrito avversario barese, riesce a vincere il secondo e la spunta al terzo round conquistando il titolo.

A.S.D. Crossfighters di Reggio Calabria, con il Maestro Antonio Siclari.

Atleti in gara: Arianna Maria Gattuso categoria -40kg Femm cintura rossonera ( gruppo D)

Claudia Maria Calarco categoria -48kg Femm cintura rossa ( gruppo D)

Gioele Condoluci cat -36kg Masch cintura rossonera (gruppo D)

Souleyman Diakite cat -40kg Masch cintura blu rossa (gruppo D).

Souleyman è uno dei tanti ragazzini stranieri residenti in Italia, anche se sembra strano considerare straniera una persona che ha vissuto quasi tutta la sua vita in Italia. È arrivato quando aveva solo 2 anni, insieme alla madre ed al fratellino Ibrahim che aveva pochi mesi di vita. Sono stati ospiti di varie strutture di accoglienza in giro per lo stivale, per poi approdare a Reggio Calabria, presso la famiglia affidataria di Tony Gambello e Natia Iacopino che da 5 anni si prendono cura dei due fratellini, e della loro primogenita Sara.

Souleyman oltre ad essere un grande atleta, è un promettente attore. Prossimamente uscirà in tutte le sale cinematografiche d’Italia, un lungometraggio intitolato “Spiaggia di vetro“, diretto dal regista americano Will Geiger, che vede tra i protagonisti, oltre ad attori importanti come Claudio Castrogiovanni, Peppino Mazzotta, Daniela Scattolin, anche il nostro neo campione italiano di Taekwondo Souleyman Diakite.