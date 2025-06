Taekwondo: ‘The Olimpyc Dream Cup’. I risultati delle atlete reggine

Domenica 1 e lunedì 2, nello splendido scenario del Foro Italico a Roma, è andata in scena l’ultima competizione nazionale la ”The Olimpyc Dream Cup” – Coppa Italia a squadre regionali.

A partecipare alla prestigiosa competizione, per la società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D. già selezionate nei mesi scorsi dai tecnici regionali, le sorelle Samah, Yasmine nella categoria cadetti e Solaf Lahbiri nella categoria junior, alla loro prima convocazione nella squadra regionale calabrese.

La prima a scendere sul tatami nella mattina di domenica è Samah nella categoria 41 kg. Sebbene non nuova a prestazioni di livello, l’atleta reggina approdata agli ottavi di finale, non riesce a contrastare la più esperta avversaria siciliana perdendo l’incontro per 2 round a 0.

Sempre nella mattinata di domenica a scendere in pedana è Yasmine nella categoria 59 kg. Il primo incontro vede la giovane atleta calabrese, contrapposta ad un’atleta pugliese sconfitta con un secco 2 round a 0, dandole l’accesso ai quarti. Passano pochi minuti Yasmine è di nuovo sulla materassina. Purtroppo il sorteggio la fa incontrare con un’altra atleta calabrese; la voglia di fare entrambe bene, la consapevolezza che vincere l’incontro avrebbe dato l’accesso alla semifinale e quindi portare una medaglia sicura alla squadra, le due atlete calabresi mettono in campo un combattimento di alto livello, combattuto punto su punto, che vede prevalere l’atleta reggina per 2 round a 1, dandole l’accesso alla

semifinale.

E’ nel caldo pomeriggio romano che vede Yasmine nuovamente in pedana contro un’atleta del Lazio. L’incontro di semifinale si rivela da subito molto complicato, l’atleta reggina dando fondo alle poche energie rimaste, purtroppo non riesce ad avere la meglio sull’avversaria, che vince l’incontro per 2 round a 0, conquistando comunque una splendida medaglia di bronzo, per se e per la squadra calabrese.

Lunedì 2 giugno, è la volta di Solaf nella categoria 68 kg. Solaf, sin dall’inizio dell’incontro non riesce a contrastare la propria avversaria appartenente alla squadra pugliese, perdendo l’incontro pe 2 round a 0. La società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., che svolge la propria attività presso la Dinamyca Palestre, con la partecipazione di Samah, Yasime e Solaf Lahbiri, alla prestigiosa competizione nazionale a squadre, conclude la prima parte della stagione agonistica con lo splendido bronzo di Yasmine.