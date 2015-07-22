Taglio del nastro per il centro commerciale ‘Perla dello Stretto’

Apre a Villa San Giovanni il centro commerciale Perla dello Stretto: 13.600 mq di superficie, il supermercato Conad e Euronics, e 50 attività previste entro fine anno

Perla dello Stretto apre oggi alla presenza delle autorità locali e degli operatori: il Centro Commerciale di Villa San Giovanni è destinato a intercettare i consumi del bacino di Reggio Calabria e dintorni, ma anche delle 216.000 persone che ogni giorno transitano per l’area portuale nelle immediate vicinanze.

La seconda vita dello shopping center rappresenta più di una sfida: è la scommessa di un gruppo di piccoli imprenditori e grandi aziende nei confronti di un territorio dall’enorme potenzialità. Perla dello Stretto nasce, infatti, solo grazie alla visone unitaria e sognatrice di persone che, attraverso una forte coesione di intenti, obiettivi condivisi e senso di responsabilità, hanno investito sul futuro, in controtendenza rispetto alla crisi economica che ancora condiziona il territorio. Una scommessa che si avvale solo ed esclusivamente dell’apporto di capitali privati.

Superficie e attività del nuovo centro

La struttura, unica nel suo genere nei primi 15 minuti di percorrenza, offre ai visitatori 13.600 mq di superficie commerciale, che entro la fine dell’anno ospiteranno 50 attività, e punta ad essere elemento qualificante e parte integrante del tessuto urbano della città di Villa San Giovanni.

Il taglio del nastro è caratterizzato dall’apertura del supermercato a marchio Conad, con un punto vendita da 3.500 mq, di cui 800 dedicati al fresco, e lo specialista dell’elettronica Euronics. Inoltre affiancheranno gli otto punti vendita già aperti l’abbigliamento uomo Velvet, lo specialista dell’infanzia Primigi e per gli accessori Penelope Fashion Details e Me4me. Per il mese di ottobre è previsto un nuovo step di aperture, mentre per il mese di dicembre la messa a regime del Centro.

La gestione affidata a Cogest Retail

La galleria sarà gestita da Cogest Retail, leader in Italia nella commercializzazione e gestione di Centri Commerciali e complessi polivalenti, che si occuperà anche del riposizionamento strategico del Centro. Un’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività ed un portafoglio di 51 Centri Commerciali, pone, oggi, la società tra i maggiori operatori italiani del settore.

La nuova struttura sarà uno strumento di valorizzazione del territorio attraverso la promozione di attività nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero. In tal senso è stata già progettata la creazione di spazi da offrire gratuitamente alle associazioni del territorio per lo svolgimento delle loro attività sociali. Una struttura di servizio sovracomunale che si propone come punto di incontro e socialità per la comunità dell’Area dello Stretto.

Gli eventi per l’inaugurazione

Per enfatizzare questo momento è stata predisposta una importante campagna di comunicazione e alcuni eventi di sicuro richiamo: ricordiamo domenica 26 luglio il live dei Taranproject di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea, che faranno ballare tutti i presenti, mentre domenica 2 agosto è previsto lo spettacolo di danza dei finalisti dell’ultima edizione di Amici, in particolare si esibiranno la vincitrice della categoria ballo, Virginia Tomarchio, Klaudia Pepa e Giorgio Albanese.

Sabato 25 luglio e 1 agosto fresche degustazioni di frutta accoglieranno i clienti, da non perdere infine oggi pomeriggio la diretta di Radio Touring 104.