Il direttore sportivo a pochi giorni dalla chiusura del mercato: il budget, gli obiettivi, le squadre favorite per la promozione e le posizioni di Mezavilla e Sciamanna

Solito resoconto di inizio settimana quello fatto dal DS Taibi ai colleghi di TFP. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ecco il resoconto, questi alcuni passaggi: “Tutti noi vogliamo fare il meglio, ma bisogna tenere conto anche del budget. Se ci fosse la possibilità di un colpaccio da qui sino alla fine lo faremo, ma credo sia molto difficile, anche perché i nomi che ho sulla mia lista hanno prezzi non accessibili.

Avevo dichiarato da sempre che l’obiettivo numero uno era l’esterno d’attacco ed abbiamo preso Sandomenico che volevano in tanti.

Ci sono cinque o sei squadre che hanno investito più di noi, con l’essere da primi posti Cevoli voleva dire che ce la giocheremo con tutti. Se il Catanzaro non ammazzerà il campionato lo riterrei un fallimento, Catania e Viterbese sono altre candidate al salto di categoria.

Mezavilla è un giocatore che non dà fastidio, se arrivasse un’offerta che lo soddisfa siamo ben lieti di liberarlo altrimenti resterà a Reggio a darci una mano.

Sciamanna non è un bomber di prima fascia, ma ci avrebbe fatto comodo. Ha chiesto di andare via e noi alla Reggina non tratteniamo gente che non è convinta di restare”.