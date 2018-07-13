Taibi non aspetta i saldi. Gli esperti in arrivo e sorpresa Mezavilla
Gli ultimi colpi non arriveranno a fine mercato: la Reggina si muove per un difensore e un esterno offensivo, mentre per Mezavilla si avvicina la permanenza
13 Luglio 2018 - 20:54 | di Michele Favano
Massimo Taibi e Roberto Cevoli avevano chiesto pazienza, perchè gli ultimi colpi, quelli riguardanti i giocatori più esperti, sarebbero arrivati vicini alla conclusione del calciomercato, aspettando… i saldi, così come aveva ribadito il Ds amaranto.
Ed invece, secondo il sito specializzato alfredopedulla.com difensore e attaccante esterno potrebbero arrivare a breve: La Reggina non si ferma. Ai dettagli per il difensore Riccardo Martinelli, classe 1991, nelle ultime stagioni a Prato dopo l’esperienza di Rimini, mentre è partito l’assalto a Salvatore Sandomenico, attaccante esterno classe 1990 della Juve Stabia. Mezavilla dopo i dialoghi con il tecnico Cevoli, potrebbe rimanere.
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