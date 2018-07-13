Massimo Taibi e Roberto Cevoli avevano chiesto pazienza, perchè gli ultimi colpi, quelli riguardanti i giocatori più esperti, sarebbero arrivati vicini alla conclusione del calciomercato, aspettando… i saldi, così come aveva ribadito il Ds amaranto.

Ed invece, secondo il sito specializzato alfredopedulla.com difensore e attaccante esterno potrebbero arrivare a breve: La Reggina non si ferma. Ai dettagli per il difensore Riccardo Martinelli, classe 1991, nelle ultime stagioni a Prato dopo l’esperienza di Rimini, mentre è partito l’assalto a Salvatore Sandomenico, attaccante esterno classe 1990 della Juve Stabia. Mezavilla dopo i dialoghi con il tecnico Cevoli, potrebbe rimanere.