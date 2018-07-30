Intervenuto a TFP il Ds Taibi fa il punto della situazione sul calciomercato e gli obiettivi del prossimo campionato: “Petermann ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro, adesso siamo alla ricerca di un attaccante esterno e poi direi che siamo quasi al completo.

Sandomenico preferisce restare alla Juve Stabia, mentre confermo che sono in contatto con la Virtus Francavilla per lo scambio Viola-Sparacello. La trattativa si può fare, ma nulla è certo. Alessio è un calciatore importante, se arriva siamo ok in avanti.

Mezavilla? Ho parlato con lui, è serio e sta lavorando bene, se trova sistemazione che può soddisfare anche lui partirà, altrimenti resta con noi, sarebbe un valore aggiunto non lo svenderemo.

Gli obiettivi della stagione e il sostegno dei tifosi

Se questa squadra raggiunge la salvezza avremmo fatto il minimo indispensabile, ma bel al di sotto della media. Abbiamo speso il giusto per fare una squadra che può giocarsela con tutte. Questa squadra è forte ed equilibrata, se la gente ci segue con passione potremo toglierci delle soddisfazioni. Se i giocatori non sputano sangue me li mangio vivi uno per uno, se non si comportano da professionisti li attacco al muro e non li faccio più scendere.

Mi piacerebbe rivedere la curva piena che trascina la squadra, lo stadio intero a sostenerci e tutta la città vivere di Reggina come già avviene. Se trascorri delle stagioni nell’anonimato è normale che la gente si stanchi, ma di fronte ad un progetto come quello che stiamo portando avanti, l’entusiasmo si riaccende.

L’impianto per gli allenamenti

Gli amici di Gallico hanno messo il loro impianto a nostra disposizione. Il Granillo verrà sistemato ma non possiamo allenarci lì. Ci occorre una alternativa per gli allenamenti settimanali e siamo a buon punto sotto questo aspetto”.