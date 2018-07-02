Una lunga disamina quella di Massimo Taibi sulle colonne di Gazzetta del Sud. Precisazioni, nomi e trattative pronte per essere concluse, ma anche l’invito alla tifoseria ad avere pazienza: “C’è ancora tempo a disposizione, ma il lavoro più importante credo di averlo fatto. Mi riservo i giorni futuri, anche quelli di fine luglio, per portare a compimento alcune operazioni che si possono definire adesso a buon punto. Parlo di calciatori che potrebbero dare maggiore sostanza all’organico. Oggi le priorità sono due giovani difensori ed un esterno alto. Emmausso posso dire che è un calciatore della Reggina, stessa cosa non posso farla per Rosafio. Uno che ha giocato in serie D e chiede 100 mila euro di ingaggio è fuori dalla realtà, gli auguro di trovare una società che glieli possa dare, troveremo di meglio.

Escluso per il momento un ritorno di Provenzano, mentre per Lorusso in settimana si dovrebbe chiudere e spero sempre in un ritorno di Tulissi. In porta ci sarà Confente con Licastro come secondo, sui due difensori giovani ci siamo quasi, sono un 94 ed un 95 che hanno comunque esperienza in serie C”.