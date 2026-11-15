Parchi marini, a Brancaleone apre la sede in un bene confiscato – FOTO

La realizzazione e l’inaugurazione di una nuova sede operativa dell’Ente per i Parchi Marini regionali della Calabria (EPMR) in un altro bene confiscato alla mafia e restituito alle popolazioni rappresenta uno straordinario valore aggiunto per tutti, non soltanto per le istituzioni ed i territori direttamente coinvolti dall’iniziativa. Contribuisce, infatti, a consolidare in tutta la società, dal mondo della scuola alle associazioni, dai volontari alle forze dell’ordine, il significato concreto dell’impegno diffuso nella tutela ambientale che noi intendiamo come fruibilità sostenibile ed ordinata dei nostri patrimoni naturali; il senso e la visione pratica di concetti come legalità e stato di diritto, che noi difendiamo come precondizioni di convivenza e di sviluppo durevole; maggiori consapevolezza e responsabilità condivise nello sforzo di riappropriarci progressivamente, diventandone ambasciatori, di una narrazione diversa dal passato della nostra terra, più orgogliosa e protagonista.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese concludendo il partecipatissimo evento, svoltosi ieri mattina (venerdì 13 novembre) nella bella Piazza Pavese sul Lungomare di Brancaleone Marina, promosso dai Parchi Marini della Calabria diretto da Raffaele Greco, insieme alla Regione Calabria ed all’Amministrazione Comunale guidata da Silvestro Garoffolo e che ha ufficializzato l’avvio della sesta sede operativa dell’EPMR e che completa così la sua articolazione territoriale.

All’incontro, coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, insieme al Primo Cittadino Garoffolo che ha dato anche lettura di un messaggio pervenuto da Prefetto Paola Spena, Commissario straordinario per il recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al Direttore Greco ed all’assessore Calabrese, sono intervenuti anche il sindaco di Bianco Giovanni Versace; il sindaco di Ferruzzano Domenico Silvio Pizzi; il sindaco di Bruzzano Zeffirio Giuseppe Antonio Cuzzola; il consigliere comunale Francesco Caracciolo per il Comune di Palizzi; Filippo Armonio dell’Associazione Centro Recupero Tartarughe; Vincenzo Armonio, Presidente dell’Associazione Armata Brancaleone; Carmine Verduci, Presidente della Pro Loco Brancaleone; Giovanni Parise, rappresentante legale dell’Associazione Caretta Calabria Conservation, Ercole Nucera, in rappresentanza dei sindaci dell’Area Grecanica, Pierpaolo Zavettieri in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed i consiglieri regionali Giuseppe Mattioli e Daniela Iiriti. – Ad inaugurare plasticamente e festosamente la nuova sede dell’Epmr, dopo il taglio del nastro, è stata la pacifica invasione dei bambini della scuola materna La Coccinella. – Tra i numerosi presenti anche le associazioni Magna Graecia Outdoor e l’Aps Chianalea di Scilla.

Ribadendo la missione portata avanti dai Parchi Marini regionali in particolare sull’emersione e promozione di un’offerta integrata e competitiva della Calabria, motivando la soddisfazione di tutta la squadra dell’Ente per l’inaugurazione della sede nel Parco Costa dei Gelsomini, ultima tappa della presenza territoriale e del rafforzamento dell’Ente insieme alle comunità ed associazioni locali, ringraziando ancora una volta il Presidente Occhiuto per aver dato linfa e visione strategica all’EMPR, il Direttore Generale Greco ha colto l’occasione per sottolineare, in sintesi, alcune delle priorità più urgenti e sulle quali si misureranno sviluppi e risultati ulteriori: 1) l’imminente sfida dell’adeguamento finanziario delle attuali esigue risorse ordinarie dell’Ente rispetto all’effettiva mole di attività, progetti, realizzazioni, struttura e obiettivi che lo stesso ormai rappresenta e porta stabilmente avanti, interfacciandosi ed intermediando con i dipartimenti regionali; 2) il progetto di nuova perimetrazione degli attuali sei parchi marini regionali, che ingloberà tutte le 28 zone speciali di conservazione (ZSC) e che aprirà nuove prospettive per l’intera regione; 3) gli obiettivi connessi e derivanti dall’adesione dei Parchi Marini regionali alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), che sarà riconosciuta all’ente in una cerimonia ufficiale a Bruxelles il prossimo 9 dicembre; 4) il rafforzamento del metodo del confronto e della rete con tutti gli attori territoriali interessati e l’associazionismo regionale coinvolto dalle attività e dalle prospettive di sviluppo turistico dei Parchi Marini e, infine, 5) il progetto in progress di istituzione del settimo parco marino regionale a Scilla, sul quale c’è già grande entusiasmo e convinzione diffusa.

Portando anche i saluti e l’apprezzamento del Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e ringraziando tutte le forze dell’ordine presenti, dall’Arma alla Polizia di Stato, dai Carabinieri Forestali alla Polizia Stradale, dalla Capitaneria di Porto alla Guardia di Finanza, l’assessore Calabrese ha definito la nuova sede nel Parco Marino regionale Costa dei Gelsomini un autentico presidio dello Stato; non un punto di partenza o di arrivo, ma un percorso – ha scandito – che qualifica ulteriormente, rafforza e rilancia quanto già messo in campo dai Parchi Marini ed in generale dalla Giunta regionale e dal Presidente Occhiuto in tema di difesa del mare, di balneabilità delle acque (certificata per il 96% e con il record delle 27 Bandiere Blu) e di numeri senza precedenti, confermati da soggetti terzi (vedi Bankitalia) per viaggiatori, pernottamenti, arrivi negli aeroporti e voli, occupazione e crescita distintiva del PIL rispetto alle altre regioni italiane.

In particolare, Calabrese si è soffermato sul metodo partecipato che sottende la costruzione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico Sostenibile, sulla presenza importante della Regione a tutte le principali fiere di settore, sui dati importanti della Ciclovia dei Parchi e della sua straordinaria capacità competitiva in termini turistico-esperienziali e di indotto per tutta la regione, sul successo e sulla novità assoluta rappresentata questa estate dall’evento, promosso anche insieme all’Epmr, Luce sui Parchi – La storia viene dal mare, che ha coinvolto con migliaia di presenze i parchi archeologici della Locride e, infine, sulla necessità, più volte rilanciata dal Presidente Occhiuto, che ai numeri innegabili di turisti che adesso finalmente raggiungono la destinazione Calabria, corrisponda l’emersione di un’impesa turistica e dell’accoglienza, sempre più adeguata e di qualità.

Nel ribadire la visione strategica di aver avviato in questi ultimi anni un’azione sinottica e sinergica tra le politiche turistiche e quelle di tutela ambientale della Regione Calabria, binomio – ha detto – che sta portando avanti con determinazione e grandi risultati il collega Antonio Montuoro, l’assessore Calabrese si è quindi complimentato con l’eccellente attività messa in campo dai Parchi Marini e con il Direttore Generale Raffaele Greco, citando solo alcune delle diverse attività già realizzate dall’Ente, tra le quali il progetto estivo Mare Dentro con il tour di Mavisu (imbarcazione confiscata ai trafficanti di esseri umani) in 7 tappe per promuovere la nuova visione della Calabria come una montagna in mezzo al mare e il recupero, dopo 20 anni di oblio, della scogliera Capo Bruzzano che, anche grazie ad Arpacal e Calabria Verde è diventato ormai un’icona regionale di come aree protette e di grande bellezza naturalistica possano passare dal degrado, dall’abbandono e dall’inedito alla riconoscibilità ed alla fruibilità turistica ordinata, eco-sostenibile e di elevata qualità.