Reggina-Sambiase: come e dove vedere la partita degli amaranto

E’ il giorno del big match tra Reggina e Sambiase. Il pubblico ha risposto alla grande e il Granillo presenterà certamente un grande colpo d’occhio. C’è la possibilità di assistere all’incontro anche per coloro che non saranno presenti allo stadio:

Come vedere la partita

E’ Reggina Channel a trasmettere le partite interne della squadra amaranto, la sezione che si trova all’interno del sito ufficiale della società e che basterà semplicemente cliccare per chi è già abbonato.

Pay-per-view della singola partita, per acquistarla, nonché per i singoli eventi successivi, il prezzo è di 9,90 euro.