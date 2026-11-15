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Reggina-Sambiase: come e dove vedere la partita degli amaranto

La possibilità di assistere all'incontro per chi non sarà al Granillo

15 Novembre 2026 - 00:20 | Redazione

Stadio Granillo di Reggio Calabria dalle tribune con il campo vuoto e curato, tra Reggina e Licata

E’ il giorno del big match tra Reggina e Sambiase. Il pubblico ha risposto alla grande e il Granillo presenterà certamente un grande colpo d’occhio. C’è la possibilità di assistere all’incontro anche per coloro che non saranno presenti allo stadio:

Come vedere la partita

E’ Reggina Channel a trasmettere le partite interne della squadra amaranto, la sezione che si trova all’interno del sito ufficiale della società e che basterà semplicemente cliccare per chi è già abbonato.

Pay-per-view della singola partita, per acquistarla, nonché per i singoli eventi successivi, il prezzo è di 9,90 euro.

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