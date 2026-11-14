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Reggina-Sambiase: mister Marchionni ne convoca 22. In sei rimangono fuori

Tre indisponibili, tre fuori per scelta. Due andranno in tribuna

14 Novembre 2026 - 20:48 | Redazione

Reggina Sulayman Jallow

Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Sambiase, gara valida per la dodicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 15 novembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 14:30.

Di seguito, l’elenco completo

Reggina Sambiase convocati

Indisponibili: De Mori, Reis e Pellicanò

Non convocati per scelta: Porcino, Palmieri, Macrì

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