Reggina-Sambiase: mister Marchionni ne convoca 22. In sei rimangono fuori
Tre indisponibili, tre fuori per scelta. Due andranno in tribuna
14 Novembre 2026 - 20:48 | Redazione
Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Sambiase, gara valida per la dodicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 15 novembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l’elenco completo
Indisponibili: De Mori, Reis e Pellicanò
Non convocati per scelta: Porcino, Palmieri, Macrì
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