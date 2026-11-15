Reggina-Sambiase: la probabile formazione amaranto. Forse un cambio in mezzo
Il tecnico punta molto sull'atteggiamento, elemento più volte sottolineato in presentazione dell'incontro
15 Novembre 2026 - 00:42 | Redazione
Vincere la terza partita consecutive per proseguire la corsa verso la promozione. Vincere contro il Sambiase per staccare quella che oggi è la compagine appaiata in vetta alla classifica con gli amaranto. Mister Marchionni ha mostrato molta serenità nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro ed ha puntato ancora una volta l’attenzione sull’atteggiamento. Per quello che riguarda lo schieramento iniziale, potrebbero arrivare moltissime conferme rispetto alla settimana scorsa, l’unica eccezione dovrebbe essere rappresentata da Abonckelet per Franchini.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro, Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo (Rossetti), Toscano; Guida, Magrassi. All. Marchionni
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