La Viola riparte lontano dal Palacalafiore: neroarancio in cerca di continuità ad Imola

Poche ore alla palla a due tra Andrea Costa Imola e Myenergy Viola: alle 12:00 i neroarancio scendono sul parquet romagnolo per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale LNP, Girone A.

Fermi a 8 punti in classifica, tutti conquistati lontano da Reggio Calabria, i reggini vogliono lasciarsi subito alle spalle la sconfitta interna contro Legnano (64-72). Nel post-partita coach Michele Carrea ha sottolineato la necessità di crescere d’intensità nell’arco dei quaranta minuti, proprio come già fatto nelle vittorie esterne, superando i cali emotivi e fisici visti nei secondi tempi casalinghi e gestendo al meglio la condizione di Daniel Love. La trasferta del PalaRuggi diventa così il banco di prova ideale per confermare la solidità lontano da Pentimele.

L’avversario: l’Andrea Costa Imola di coach Luca Dalmonte

L’Andrea Costa Imola è attualmente il fanalino di coda del girone a quota 1 punto, dopo che il Giudice Sportivo ha sanzionato il club con una penalizzazione di 3 punti in classifica per il ritardato pagamento della seconda rata nazionale della stagione 2026/27 (provvedimento contro cui la società romagnola ha già annunciato ricorso). Sul campo è reduce dal KO interno con Piazza Armerina (66-85). Guidata dall’esperto coach Luca Dalmonte, la formazione biancorossa unisce veterani della categoria e giovani di prospettiva.

Nel reparto esterni la regia è affidata a Manuel Saladini (playmaker 2002, ex Nocera) e al confermato Roberto Chessari (play-guardia 195 cm, a Imola dalla scorsa stagione). Sugli esterni agiscono il grande ritorno di Giovanni Gasparin (guardia 1991, rientrato dopo l’annata a Vicenza) e il duttile Alessandro Cipolla (2000, scuola Reggio Emilia, ex Latina).

Nel pacchetto ali spiccano l’esperienza del confermato Davide Raucci (1990, ex Serie A e A2, in biancorosso dal febbraio 2025) e il ritorno in città di Jacopo Preti (ala-pivot 1994, 200 cm, anche lui ex Vicenza), affiancati da William Wiltshire, dal giovane Yordany Angarica e dai ragazzi aggregati dall’International Imola Nicolas Roli (2008) e Alessio Noferini (2007). Sotto canestro la fisicità nel pitturato è garantita dai pivot Simon Obinna Anaekwe (2001, 204 cm, ex Treviglio e Piacenza) e Christian Luigi Kouassi (2003, 208 cm, ex Livorno e Fiorenzuola).

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Info e Diretta Streaming

Arbitri della serata i signori Andrea Andretta di Udine (UD), Chiara Corrias di Cordovado (PN) e Lorenzo Bragagnolo di Codroipo (UD). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass.