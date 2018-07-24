Il direttore sportivo amaranto a TFP: Redolfi 'è un nostro giocatore', serve un centrocampista e l'organico costruito non è da salvezza

Interessante intervento quello del Ds Taibi ai microfoni di TFP. Parla di mercato, obiettivi e strategie: “Redolfi possiamo considerarlo un nostro giocatore, dovrebbe raggiungere la squadra oggi (ieri). Credo sia stato fatto un buon lavoro, avevamo tre giocatori sotto contratto ed oggi ne abbiamo 23.

Con Cevoli abbiamo capito che ci serve un centrocampista con determinate caratteristiche. Era stato proposto alla Viterbese lo scambio Sparacello-Benedetti, ma pare che il loro direttore sportivo lasci l’incarico, vedremo quello che succederà in settimana.

Sulla prima punta non so se faremo qualcosa, dipende da tanti fattori. Siamo in tanti in attacco, oltre a Maritato anche Sciamanna e Sparacello possono fare la prima punta.

Manca qualcosina per completare la squadra, ma l’organico costruito non è da salvezza. Io penso si possa arrivare dal decimo posto in su. Se sarà decimo o quinto questo lo dirà il campo”.