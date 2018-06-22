Il ds amaranto Massimo Taibi fa chiarezza sulle trattative: Maritato attaccante da doppia cifra, Sforzini, Gianola e Laezza, e una rosa partita da quattro giocatori

Chiarezza su alcune trattative della Reggina fatta dal DS Taibi intervenuto in diretta a “Tutti figli di Pianca“, trasmissione radiofonica in onda su Radio Touring: “Maritato ha giocato in squadre importanti e secondo me fino ad ora non ha espresso tutto il suo potenziale. Bravo con i piedi e di testa, riesce a far giocare bene anche i suoi compagni di reparto. E’ un attaccante da doppia cifra, insieme a lui anche Sciamanna ed oggi in organico abbiamo Sparacello. Ne arriverà qualche altro.

Sforzini porta abbonamenti? Noi dobbiamo costruire una squadra per vincere, non per fare abbonamenti. Sforzini è uno di quei profili che potrebbe darci una grossa mano, a prescindere da questo stiamo costruendo una buona squadra e ritengo si possa disputare un campionato interessante.

Alla famiglia Praticò ho trasmesso tutto il mio entusiasmo ed ora è necessario contagiare anche la gente attraverso la costruzione della squadra e poi con i risultati. Gianola e Laezza? Per fortuna questo mondo è pieno di calciatori. Domani ho appuntamento con il procuratore di Giuliano e vedremo cosa ci dirà. Con Gianola era tutto ok, poi il ragazzo ha parlato di necessità di riavvicinarsi a casa, non potendo trasferire la Reggina a Milano eventualmente ci rivolgeremo altrove.

Vi ribadisco che insieme a tutto l’impegno che ci mettiamo, esistono situazioni in cui trattative già avviate e pronte ad essere concluse, improvvisamente prendono altre direzioni, per questo come dicevo in conferenza stampa, per la composizione di un organico di 23 elementi, è necessario contattarne 100.

Confente è molto stimato e non solo in Italia, poi è sempre il campo a dare il responso concreto.

Mi è stata consegnata una rosa con soli quattro giocatori, lavoreremo per rendere l’organico competitivo e dare una struttura importante per il futuro”.