Cannizzaro (FI): ‘Tajani e Occhiuto a Reggio per incontrare le imprese calabresi’
"Un momento di confronto in continuità con le attività messe in atto dal Governo per supportare le zone colpite dai disastri del maltempo" così Cannizzaro
30 Gennaio 2026 - 08:24 | di Redazione
“Ringrazio il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che LUNEDÌ 2 FEBBRAIO sarà a Reggio Calabria per incontrare, insieme al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, imprese e associazioni del mondo produttivo calabrese, in continuità con le attività messe in atto dal Governo per supportare le zone colpite dai disastri del maltempo“.
Queste le parole del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro in un post sui suoi canali social.
ORE 14:30 Sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria
“Un momento di confronto – prosegue Cannizzaro – sulle esigenze dei territori in difficoltà a causa delle recenti calamità e sulle misure di sostegno alle imprese che il Ministero degli Esteri metterà in atto, coadiuvato dalle agenzie di sostegno all’export. All’incontro pubblico infatti prenderanno parte anche i vertici di ICE, SIMEST, CDP e SACE, oltre ai sindaci ed alle associazioni di categoria”.